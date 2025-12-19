OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL

Mbaye Leye is terug in de Jupiler Pro League. De voormalige spits en trainer heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij KAA Gent, waar hij Rik De Mil zal bijstaan. Voor Leye voelt het aan als een terugkeer naar vertrouwde grond.

Mbaye Leye heeft een nieuwe job beet: hij gaat aan de slag als assistent van Rik De Mil bij KAA Gent. Het is zijn eerste nieuwe uitdaging na zijn tijd als hoofdtrainer bij Seraing.

Oude bekende Mbaye Leye keert terug naar de Buffalo’s

De Senegalees speelde het grootste deel van zijn carrière in de Jupiler Pro League. Hij kwam voornamelijk uit voor Zulte Waregem, maar droeg ook 57 keer het shirt van KAA Gent.

Leye kent de club en de competitie goed genoeg, en dat kan een grote troef zijn voor Gent. Hij heeft ook al ervaring in het vak opgedaan door hoofdtrainer te zijn bij Standard, Zulte Waregem en Seraing.

De Buffalo's zijn gelukkig met hun nieuwe assistent-coach. "Zijn profiel sluit perfect aan bij de visie van de club: hard werken, intensiteit en maximale ontwikkeling van het spelerspotentieel", klinkt het bij de club.





KAA Gent staat momenteel pas negende in het klassement en wil snel weer richting de top zes klimmen. Dit weekend staat de beladen clash met Club Brugge op het programma.