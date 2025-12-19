OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL

OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1882

Mbaye Leye is terug in de Jupiler Pro League. De voormalige spits en trainer heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij KAA Gent, waar hij Rik De Mil zal bijstaan. Voor Leye voelt het aan als een terugkeer naar vertrouwde grond.

Mbaye Leye heeft een nieuwe job beet: hij gaat aan de slag als assistent van Rik De Mil bij KAA Gent. Het is zijn eerste nieuwe uitdaging na zijn tijd als hoofdtrainer bij Seraing.

Oude bekende Mbaye Leye keert terug naar de Buffalo’s

De Senegalees speelde het grootste deel van zijn carrière in de Jupiler Pro League. Hij kwam voornamelijk uit voor Zulte Waregem, maar droeg ook 57 keer het shirt van KAA Gent.

Leye kent de club en de competitie goed genoeg, en dat kan een grote troef zijn voor Gent. Hij heeft ook al ervaring in het vak opgedaan door hoofdtrainer te zijn bij Standard, Zulte Waregem en Seraing.

De Buffalo's zijn gelukkig met hun nieuwe assistent-coach. "Zijn profiel sluit perfect aan bij de visie van de club: hard werken, intensiteit en maximale ontwikkeling van het spelerspotentieel", klinkt het bij de club.

KAA Gent staat momenteel pas negende in het klassement en wil snel weer richting de top zes klimmen. Dit weekend staat de beladen clash met Club Brugge op het programma.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Mbaye Leye

Meer nieuws

Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

12:20
Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

12:00
Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

11:45
Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

11:40
Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

11:00
Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

11:20
5
Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

10:30
Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

10:00
Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

10:45
2
Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

08:20
4
'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

08:40
🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

09:00
1
Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

08:00
12
Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

07:00
Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

07:40
2
Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

07:20
4
Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

06:30
2
"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

20:00
'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

22:30
1
Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

23:00
'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

21:40
"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin" Interview

"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin"

21:20
🎥 Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen, massale vechtpartij in Patro - Eupen

🎥 Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen, massale vechtpartij in Patro - Eupen

22:00
4
Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

19:00
5
"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verbonden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verbonden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

21:00
2
Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

20:40
6
Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

20:20
Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

19:40
2
Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

17:40
Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

18:40
4
Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

18:00
Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

18:20
'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

17:40
Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

17:20
2
'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

16:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Shake spier Shake spier over Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing DKMA DKMA over Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen Nelvafrel Nelvafrel over Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt Nelvafrel Nelvafrel over Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende Jasperd Jasperd over Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht? Kempenaar Kempenaar over Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen André Coenen André Coenen over Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje mannekes mannekes over Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct" Naughtius Maximus Naughtius Maximus over OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL Don Doumbia Don Doumbia over OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved