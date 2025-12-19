Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

Patro Eisden Maasmechelen ging donderdagavond met 0-1 onderuit tegen KAS Eupen, maar vooral de nasleep zorgde voor opschudding. Een betwiste strafschop en oplopende frustraties mondde uit in chaos na het laatste fluitsignaal.

Patro Eisden Maasmechelen verloor donderdag met 0-1 van KAS Eupen. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een treffer vanop de stip van Logan Delaurier-Chaubet. Hierdoor sprongen de Panda's over Patro in het klassement naar de vijfde plaats.

Na afloop was er een massale vechtpartij op het veld. Er waren frustraties bij Patro over bepaalde fases tijdens de wedstrijd. Zo zag Denis Prychynenko dat Eupen een onterechte strafschop kreeg. "Ondanks het vele balbezit van Eupen klopte voor rust ons wedstrijdplan", zegt de centrale verdediger bij Het Belang van Limburg. "We gaven geen kansen weg en hadden alles onder controle."

Discussie over penalty en VAR laait opnieuw op

"Toen we na rust het verschil wilden maken, liepen we tegen een onterechte strafschop aan. De scheids stond er nochtans dichtbij, zag duidelijk dat ik geen intentie had een fout te maken, maar vond die botsing toch een penalty."

Stijn Stijnen hoopt nog steeds dat er snel een VAR komt in de Challenger Pro League. "Ik heb veel respect voor de refs, want ik weet dat zij een moeilijke job hebben. Maar de massale reacties na afloop van iedereen hoef ik verder niet aan te dikken."

"De strafschopfase maakt duidelijk dat ook wij een VAR nodig hebben, terwijl ik toegeef dat ons doelpunt terecht werd afgekeurd. Nu snel herstellen want de volgende opdracht in Lokeren komt er al razendsnel aan", besluit de trainer van Patro Eisden.