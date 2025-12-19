Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

Het was de voorbije weken opnieuw bijltjesdag in de Belgische competities. Met onder meer Mercier, Hayen en Fink werden drie coaches ontslagen, terwijl Ivan Leko en Rik De Mil van ploeg veranderden. Is een trainersontslag een oplossing?

Is een trainersontslag een oplossing? Dat was de vraag die ook in De Tafel van Gert deze week luidop gesteld werd. Volgens 65 procent van de kijkers van het programma haalt een trainer ontslaan helemaal niets uit.

Haalt een trainersontslag iets uit?

Veronique De Kock haalde aan dat het toch vooral aan de spelers moet zijn om het verschil te maken. En of een ploeg dan niet beter van spelers zou veranderen? Walter Damen – strafpleiter en supporter van Beerschot – pikte meteen in.

“Eigenlijk heeft Veronique gelijk. Er is een studie naar gedaan en het effect is eigenlijk heel laag. Maar je kan er niet buiten dat je soms een shockeffect krijgt bij bepaalde teams, die plots veel beter gaan spelen. Het kan een psychologisch effect hebben.”

Glory glory hallelujah

“Menselijke is het heel twijfelachtig, maar het is het enige touwtje waar je als club kan aan trekken”, heeft ook Club Brugge-fan Eric Goens een mening. “Het zijn de regels van het spel, als trainer weet je dat natuurlijk ook allemaal."

“Het ontslag van Hayen? Als het tegenvalt, kijken ze naar één iemand. Je kent de spelregels als coach als je erin stapt. Het is glory glory hallelujah als het goed gaat en als je vier keer verliest, dan moet je opletten …”