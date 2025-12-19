Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt
Rudi Garcia zorgde voor opschudding met zijn scherpe kritiek op het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge. Peter Vandenbempt plaatst de uitspraken in perspectief en legt uit waarom ze problematisch zijn.

Bondscoach Rudi Garcia liet zich op zijn persconferentie vooral opvallen met een uitspraak over Club Brugge. Hij was niet te spreken over het feit dat blauw-zwart Nicky Hayen liet gaan. Onbegrijpelijk noemde hij het.

Peter Vandenbempt was er enorm verrast door, maar wil er ook niet maar van maken dan het is. De voetbalcommentator probeert te achterhalen waarom Garcia Hayen zo verdedigde. 

Wat kan en mag een bondscoach zeggen?

"Hij doet het vanuit een soort naïviteit en solidariteit met iemand die hij hoog heeft zitten. Garcia heeft daarbij niet nagedacht over de positie waarin hij zich bevindt als bondscoach", zegt Vandenbempt bij Sporza

"Hij denkt: hoe is het toch mogelijk, want Club Brugge doet het goed? Maar hij heeft niet nagedacht over het feit dat hij als bondscoach niet op dezelfde manier kan reageren als andere collega's", gaat hij verder. Vandenbempt benadrukt dat Garcia als bondscoach niet zomaar kritiek kan geven op het sportieve beleid van een club.

De KBVB liet meteen verstaan dat het niet opgezet was met de uitspraken van Garcia, wat volgens Vandenbempt een uitstekende ingreep was. "Nog voor het kon gaan leven, was het al geneutraliseerd. Door te zeggen dat ze er niet mee opgezet waren én dat het niet Garcia zijn taak is. De bondscoach had best zijn medeleven mogen betuigen voor Hayen, maar hij mocht niet zeggen dat het onbegrijpelijk is."

