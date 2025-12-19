Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

De Serie A staat voor een historische primeur. De wedstrijd tussen AC Milan en Como zal gespeeld worden in Perth, in Australië...

Het is een absolute primeur in de geschiedenis van de Serie A. Ondanks veel kritiek en druk heeft de Italiaanse voetbalbond bevestigd dat een officiële competitiewedstrijd zal worden gespeeld… in Australië. Het duel van speeldag 24 tussen AC Milan en Como vindt plaats in Perth.

Geen weg meer terug

Ezio Simonelli, voorzitter van de Liga, kondigde het nieuws aan op Italia Uno. "De wedstrijd tussen Milan en Como wordt effectief gespeeld op 8 februari in Perth." Een stevige en bewuste beslissing, die contrasteert met Spanje, waar La Liga eerder moest afzien van een gelijkaardig plan om een match in Miami te laten doorgaan.

Voor de definitieve goedkeuring werd overleg gepleegd met de FIFA. Simonelli spreekt van een "hartelijk" gesprek met Gianni Infantino, al lagen niet alle voorwaarden meteen vast.

Het gevoeligste punt was de arbitrage. De AFC eiste dat de wedstrijd niet geleid zou worden door Italiaanse scheidsrechters, maar door officials uit de Aziatische confederatie.



Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen dus een competitiewedstrijd moeten afwerken op meer dan 13.500 kilometer van Milaan. Of ze daar zelf gelukkig mee zijn, valt te betwijfelen.