'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

Belgische topclubs blijven jagen op jong talent. Anderlecht en Club Brugge zouden opnieuw achter dezelfde belofte aanzitten, maar krijgen daarbij zware concurrentie.

Transferexpert Ekrem Konur meldt op X (vroeger Twitter) dat de twee JPL-clubs de situatie van Ayodele Thomas (PSV) in de gaten houden. Maar ze krijgen meteen al stevige concurrentie.

Anderlecht en Club Brugge volgen Ayodele Thomas, maar concurrentie is groot

Ook Ajax, Feyenoord, AZ Alkmaar, Frankfurt en Borussia Dortmund houden een oogje in het zeil. PSV wil zijn 18-jarige flankvaanvaller graag houden en gaat op zijn beurt voor een contractverlenging.

Momenteel speelt Thomas bij Jong PSV in de Nederlandse tweede klasse. Voor de hoofdmacht maakte hij nog geen minuten, maar zijn toekomst oogt duidelijk wel rooskleurig.



De winger heeft een Kroatische moeder en een Nigeriaanse moeder, maar werd in Nederland geboren. Hij kwam al uit voor de nationale jeugdploegen van Oranje.