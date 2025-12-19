Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

Nathan De Cat is dit seizoen volledig doorgebroken bij Anderlecht. Het jonge toptalent staat bijna elke week in de basis en trekt al buitenlandse interesse. Volgens Jean Kindermans kan hij toch best nog even in Brussel blijven.

De toekomst van Nathan De Cat oogt rooskleurig. Het toptalent van Anderlecht bloeit dit seizoen helemaal open en doet monden openvallen in de Belgische competitie. De middenvelder stond, op één match na, al iedere wedstrijd in de basis dit seizoen.

De grote Europese clubs komen al aankloppen, maar voorlopig zit De Cat goed bij Anderlecht. Dat vindt Jean Kindermans althans, die met goede raad kwam voor de familie De Cat.

"Nathan kwam als negenjarige in Neerpede aan. Onlangs zat ik nog naast zijn mama op de Trofee Raymond Goethals. Ze vroeg me wat hij moest doen", vertelde het hoofd van de jeugdwerking van Antwerp bij Het Laatste Nieuws.

Waarom geduld volgens Jean Kindermans de slimste zet is

"Nog minstens anderhalf seizoen bij Anderlecht blijven. Vertrek pas als je een trofee in je handen hebt. Maak hem volgend seizoen kapitein en zijn marktwaarde explodeert", is hij duidelijk. Kindermans zag in het verleden al vaker dat spelers snel vertrokken en dat niet altijd de juiste keuze was.



"Zelfs een topper als Tielemans was bij Monaco niet meteen titularis. Hetzelfde voor Vermeeren – het rolmodel van de RAFC-jeugd – bij Atletico Madrid, voor Doku bij Rennes, Lukaku bij Chelsea of De Ketelaere bij Milan. Waarom zou je op jonge leeftijd op een buitenlandse bank gaan zitten als je hier onbetwistbaar kan zijn?"