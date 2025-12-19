Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan
Foto: © photonews

Yves Vanderhaeghe is opnieuw actief als hoofdtrainer bij Francs Borains, maar volgt het topvoetbal nog altijd van dichtbij. Hij ging mee met Club Brugge naar Glasgow, maar voelt zich nog steeds meer verbonden met Anderlecht.

Yves Vanderhaeghe is al iets langer dan een maand actief als hoofdcoach van Francs Borains. Voordien zat hij toch enkele maanden zonder club, na zijn vertrek bij KV Kortrijk.

Stilzitten deed hij niet. Vanderhaeghe ging als gast van de nationale ploeg mee naar Wales, waar België met 2-4 won. Verder ging hij ook met een JPL-club op pad...

Zo onthulde Vanderhaeghe bij Krant van West-Vlaanderen dat hij de trip van Club Brugge naar Glasgow meemaakte, waar blauw-zwart het tegen Rangers opnam. Hij omschrijft het als "een fantastische beleving".

Vanderhaeghe kiest tussen Club Brugge en Anderlecht

Zijn band met Club Brugge blijft bestaan, maar de trainer was als speler wel actief bij Anderlecht. Het medium vroeg hem te kiezen tussen de twee ploegen.

"Ola, dat is een moeilijke. Dan kies ik toch voor Anderlecht. Club Brugge roept veel emotie en nostalgie op, maar Anderlecht heeft mij het vertrouwen gegeven en heeft mij financieel gewaardeerd", antwoordt Vanderhaeghe duidelijk.

