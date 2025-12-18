"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verbonden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

Het was de voorbije weken opnieuw bijltjesdag in de Belgische competities. Met onder meer Mercier, Hayen en Fink werden drie coaches ontslagen. Het ontslag van die laatste bij Genk kon je wel een beetje voelen aankomen, vonden de analisten.

Steven Defour bond de kat meteen de bel aan in 90 Minutes: "Het liep al een paar weken wat minder. Ik denk dat het een gedeelde schuld is. Ik vond Genk zeker in het begin van het seizoen zeker niet slecht voetballen."

Compleet nieuwe manier van spelen bij Genk

"Alleen hebben ze hun manier van spelen met een Tolu Arokodare en daarvoor met Paul Onuachu ... en dan kopen ze ineens een heel ander type spits, waardoor je niet meer hetzelfde type voetbal hebt. Dat is de manier van spelen."

"Zit het probleem ook achteraan? Dat is ook door de manier van spelen. Als die minder is, krijg je iets meer gaten in het systeem. Ook het bestuur heeft daar boter op het hoofd", vond Steven Defour dat het over een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Groot scoringsprobleem bij Genk

"Het grote probleem is het scoringsprobleem. Je kan niet zeggen dat Oh geen kansen heeft gehad. Het is gewoon helemaal anders spelen dan als je een aanspeelpunt zoals Tolu of zo hebt staan vooraan natuurlijk."

Filip Joos pikte meteen in: "Het is verbonden aan het ontslag in Brugge. Ik zeg niet dat ze Hayen willen, maar ze zien dat er daar een ontslag valt omdat het bestuur ingrijpt en dan hebben ze misschien het gevoel dat ze niet kunnen achterblijven."

