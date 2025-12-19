Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

Wouter Biebauw vond na zijn ontslag bij Club Brugge snel onderdak bij de buren van Cercle. Een opvallende transfer, die plaatsvond in het zog van het vertrek van Nicky bij blauw-zwart.

Zo vinden er heel wat veranderingen op korte tijd plaats in West-Vlaanderen. Met Biebauw haalt Cercle een vat ervaring binnen. Hij stond zelf jarenlang in doel bij KV Mechelen, KV Oostende, KSV Roeselare en Beerschot.

Daarna ging hij als keeperstrainer aan de slag bij de beloften van Club Brugge om daarna over te stappen naar de A-kern. En nu volgt dus een avontuur bij de buren van Cercle, waar het de laatste tijd wel voor geen meter loopt.

Het ligt niet aan Onur Cinel

Dat ligt volgens Biebauw alvast niet aan coach Onur Cinel. "Hij straalt enorm veel drive en energie uit," vertelt Biebauw aan Het Nieuwsblad. "Maar hij kan de ballen er natuurlijk niet zelf in trappen. Je kan het paard naar het water brengen, maar niet doen drinken."

Biebauw zal zich bij Cercle uiteraard bezighouden met de doelmannen. Hij maakt zijn intenties meteen duidelijk. "Nee, we gaan niet roteren met de doelmannen", klinkt het.


Biebauw en Cercle gaan komende zondag op bezoek bij OH Leuven. Dat is een belangrijk duel in de onderste regionen van de Jupiler Pro League. Als Cercle wint, dan verkleint het de kloof met OHL tot drie punten.

