Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

Patro Eisden Maasmechelen verloor donderdagavond met 0-1 van KAS Eupen, maar vooral de arbitrage hield de gemoederen bezig. Coach Stijn Stijnen spaarde de scheidsrechter niet.

Patro Eisden Maasmechelen ging donderdagavond met 0-1 onderuit tegen KAS Eupen. De club uit het duitstalig gedeelte van België springt zo over Patro naar de vijfde plaats in het klassement.

Na afloop was er wat chaos op het veld, maar tijdens de wedstrijd ook. Aanvoerder Denis Prychynenko vond dat Eupen een strafschop kreeg die er geen was, terwijl coach Stijn Stijnen ook duidelijk was over de scheidsrechter.

Arbitrage opnieuw onder vuur in Challenger Pro League

Hij pleitte al voor een VAR in 1B, maar hield zich verder ook niet in. "De reacties van iedereen zeggen genoeg. Ik hoef dat geen kracht bij te zetten. Soms is dat zo duidelijk. Goed, het is pijnlijk om mee te maken en aan te zien", zegt hij bij DAZN.

🎙️ | Stijn Stijnen was niet te spreken over de arbitrage tijdens #PATEUP. 🌂💢 pic.twitter.com/9ecj55p2H9 — DAZN België (@DAZN_BENL) December 19, 2025

"Het is pijnlijk voor het Belgisch voetbal dat dit nog altijd kan gebeuren, dat we dit moeten aanschouwen. De natuurlijk reactie zegt genoeg. En niet van de fanatieke fans maar van rustige oudere mensen. Ik heb iemand met een paraplu zien proberen te slaan op de scheids."



"Wij hoeven er zelfs geen mening over te geven. Iedereen heeft gezien hoe rustige mensen op de tribune daarop reageren. Het probleem is: ze worden altijd beschermd. Dat zorgt ervoor dat je op dat vlak nooit vooruitgang boekt", aldus Stijnen.