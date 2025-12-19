Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

Daan Heymans keert vrijdagavond terug naar het Mambourg, waar hij heel wat beleefde. De offensieve middenvelder van KRC Genk kijkt reikhalzend uit naar die afspraak.

Vrijdagavond trekt KRC Genk naar het veld van Sporting Charleroi. Op papier een mooie affiche, maar vooral een bijzondere wedstrijd voor Daan Heymans. De Limburger speelde van januari 2022 tot het einde van vorig seizoen voor de Zebra’s. In totaal kwam hij 111 keer in actie voor Charleroi, waarin hij 27 doelpunten maakte.

Heymans kijkt uit naar zijn terugkeer op Mambourg. "Ik was blij dat de match tijdens mijn blessure in Genk was en niet in Charleroi. Ik heb daar alles meegemaakt: het slechte én het goede. Maar ik had het er goed met iedereen en dat is belangrijk voor mij", vertelt hij aan Sudinfo.

"Als ik iemand van het secretariaat tegenkwam, wilde ik gewoon kunnen praten. Na mijn vertrek kreeg ik veel berichtjes van mensen binnen de club en dat deed deugd, want het is niet altijd evident voor een Vlaming om naar Charleroi te komen", vertelt hij aan Sudinfo.

Ook over de supporters is hij open. "We weten allemaal dat ik heel moeilijke momenten heb gekend, waarin het gefluit me soms tot tranen bracht in de kleedkamer. Maar ik bekijk mijn passage bij Charleroi vooral op basis van vorig seizoen. De rest is verleden tijd en laat ik achter me", vervolgt Heymans.

Geen revanchegevoelens bij Daan Heymans

Van revanchegevoelens is geen sprake. "Ik kom vrijdag met veel goesting, maar zonder wraakgevoelens. Als vorig seizoen er niet was geweest en ik een jaar eerder was vertrokken, had dat gevoel misschien anders geweest. Nu is alles goed uitgedraaid. Uiteindelijk heeft iedereen gewonnen: Charleroi kreeg drie miljoen, terwijl ik twee jaar eerder bijna gratis had moeten vertrekken, en ik heb sportief een stap vooruit gezet."





Hoewel er dus geen revanchegevoelens zijn zal Heymans wel zijn uiterste best doen voor Racing Genk, en dat is nodig. Het is de eerste wedstrijd sinds het ontslag van Thorsten Fink en de Limburgers kunnen alle punten gebruiken in de strijd om de Champions' Play-offs.