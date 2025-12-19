Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

Jean Kindermans bouwt sinds begin 2024 mee aan Antwerp, na een jarenlang en emotioneel afscheid bij Anderlecht. Toch klinkt er in zijn woorden nog altijd respect en een kleine opening richting paars-wit.

Jean Kindermans is sinds februari 2024 actief bij Antwerp. Hij verliet Anderlecht na vele jaren dienst, en daar zagen ze hem niet graag vertrekken, met duidelijke redenen.

Kindermans werkte met veel toptalenten bij paars-wit en was er geliefd. Vooral Romelu Lukaku toonde zijn liefde voor hem al vaker. De Napoli-spits beschreef het als "een zwarte pagina in de clubgeschiedenis", toen Kindermans vertrok.

Sluit Jean Kindermans een terugkeer naar Anderlecht echt uit?

Ziet hij zichzelf ooit nog terugkeren naar de hoofdstad? "Ik heb een contract tot 2029 en ben volledig toegewijd aan Antwerp", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. Een 'nee' geeft Kindermans niet.

"Ik heb Anderlecht niet verlaten; ik verliet een club die niet meer leek op het échte Anderlecht. Vandaag zie ik dat paars-wit weer zichzelf aan het worden is."



"Sinds mijn komst naar Antwerp is er aan beide kanten veel veranderd. De rest is speculatie. Maar één ding weet ik zeker: ik ben gelukkig. Bij Antwerp breekt de jeugd door, en Anderlecht wordt opnieuw zichzelf", besluit hij. Op deze manier sluit Kindermans niets uit.