Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

Standard Luik heeft zich weten te verzekeren van een van zijn talenten. Diego Da Silva Sousa is een 17-jarige speler van de Rouches. Hij verlengde nu bij de club voor drie jaar en kan op die manier een nieuwe stap zetten in zijn carrière.

Standard Luik heeft besloten om vertrouwen te hebben in zijn jeugdopleiding. De club heeft het contract verlengd van Diego Da Silva Sousa, een jonge centrale verdediger van 17 jaar. Hij heeft voor drie jaar getekend, met een optie voor een extra jaar.

Een kind van de club

Standard wil hem behouden en zien groeien. Diego kent de "familie". Hij kwam in 2019 bij de club en heeft alle jeugdreeksen doorlopen in het opleidingscentrum. Dit seizoen speelt hij bij de U18 en heeft hij aan zeven wedstrijden deelgenomen.

Met een Belgisch-Braziliaanse achtergrond heeft hij een interessante speelstijl. Hij is rustig aan de bal en probeert hij geen onnodige risico's te nemen. Enkele clubs zouden interesse hebben in de speler, maar zij vissen achter het net.

Da Silva Sousa, 2029. Le défenseur central de 17 ans a signé un nouveau contrat de 3 années (+1 en option) avec le Standard. Une nouvelle étape pour notre jeune talent formé au club depuis 2019. Félicitations, Diego. 🔴⚪️ pic.twitter.com/W8rRD7pAHl — SL16 Football Campus (@SL16_FC) December 18, 2025

Met deze verlenging wil Standard inzetten op zijn jeugd, hen tijd, vertrouwen en een plek in het project van Marc Wilmots geven. Op termijn zal hij dan ook een optie moeten gaan worden voor Vincent Euvrard bij Standard.





Diego Da Silva Sousa zal niet meteen toetreden tot de professionele kern. De talentvolle speler van de club zal nog verschillende stappen moeten doorlopen voordat hij met het A-team kan trainen, maar ze geloven duidelijk bij hem.