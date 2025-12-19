Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard Luik heeft zich weten te verzekeren van een van zijn talenten. Diego Da Silva Sousa is een 17-jarige speler van de Rouches. Hij verlengde nu bij de club voor drie jaar en kan op die manier een nieuwe stap zetten in zijn carrière.

Standard Luik heeft besloten om vertrouwen te hebben in zijn jeugdopleiding. De club heeft het contract verlengd van Diego Da Silva Sousa, een jonge centrale verdediger van 17 jaar. Hij heeft voor drie jaar getekend, met een optie voor een extra jaar.

Een kind van de club

Standard wil hem behouden en zien groeien. Diego kent de "familie". Hij kwam in 2019 bij de club en heeft alle jeugdreeksen doorlopen in het opleidingscentrum. Dit seizoen speelt hij bij de U18 en heeft hij aan zeven wedstrijden deelgenomen.

Met een Belgisch-Braziliaanse achtergrond heeft hij een interessante speelstijl. Hij is rustig aan de bal en probeert hij geen onnodige risico's te nemen. Enkele clubs zouden interesse hebben in de speler, maar zij vissen achter het net.

Met deze verlenging wil Standard inzetten op zijn jeugd, hen tijd, vertrouwen en een plek in het project van Marc Wilmots geven. Op termijn zal hij dan ook een optie moeten gaan worden voor Vincent Euvrard bij Standard.

Diego Da Silva Sousa zal niet meteen toetreden tot de professionele kern. De talentvolle speler van de club zal nog verschillende stappen moeten doorlopen voordat hij met het A-team kan trainen, maar ze geloven duidelijk bij hem.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg FCV Dender EH - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (20/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
FCV Dender EH

Meer nieuws

'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

08:40
Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

08:20
"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin" Interview

"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin"

21:20
Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

08:00
2
Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

07:00
Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

07:40
Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

07:20
1
'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

22:30
1
Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

23:00
'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

21:40
🎥 Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen, massale vechtpartij in Patro - Eupen

🎥 Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen, massale vechtpartij in Patro - Eupen

22:00
2
"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

21:00
2
Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

20:40
6
Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

20:20
Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen Interview

Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen

16:00
2
"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

20:00
Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

19:40
2
Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

19:00
4
Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

17:40
Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

18:40
4
Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

18:00
Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

18:20
'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

17:40
Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

17:20
1
'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

16:30
6
OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

16:45
9
'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

17:00
Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

16:15
Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

15:15
Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

14:40
4
Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

15:30
3
Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

14:20
16
OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

15:00
Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

14:00
10
Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

13:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht" Geert66 Geert66 over Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt sven123 sven123 over Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato Bork Bork over OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum" Jimmmmm Jimmmmm over Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer? nick!LFC nick!LFC over Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing André Coenen André Coenen over Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato André Coenen André Coenen over Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in Nelvafrel Nelvafrel over "Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved