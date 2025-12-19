Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

Na zijn vertrek bij Neerpede in 2023 zou Ethan Butera deze winter kunnen terugkeren naar Anderlecht. Er zouden al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de jonge verdediger en de clubleiding van paars-wit.

Het was niet bij Sporting Anderlecht, maar bij RWDM dat Ethan Butera zijn eerste stappen in het voetbal zette. Op tienjarige leeftijd verliet de Brusselaar echter al het Edmond Machtensstadion om zich aan te sluiten bij Neerpede.

Daar doorliep de linksachter alle jeugdreeksen, tot hij uiteindelijk bij de U18 en later bij RSCA Futures in de Challenger Pro League terechtkwam. Op zestienjarige leeftijd speelde hij al 14 wedstrijden in 1B, voor hij zwaar geblesseerd raakte aan de knie.

Dat volstond echter om Ajax te overtuigen om in de zomer van 2023 zo’n 1,5 miljoen euro neer te tellen. De Amsterdammers haalden hem, zoals wel vaker, erg jong binnen met het oog op verdere opleiding en een geleidelijke doorstroming.

Keert Ethan Butera terug naar Anderlecht?

Die verwachte doorbraak bleef voorlopig uit. Sinds zijn transfer speelde Butera slechts dertien wedstrijden in de Nederlandse tweede klasse met Jong Ajax, waarvan elf sinds eind september. Na een moeilijke start krijgt hij nu wel meer kansen bij de U23-ploeg en begint hij regelmaat te vinden.



Zijn contract loopt nog tot 30 juni 2026, maar het is niet uitgesloten dat hij Amsterdam sneller dan verwacht weer verlaat en terugkeert naar België. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri toont uitgerekend Sporting Anderlecht opnieuw interesse om hem terug te halen. Er zouden al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de speler, zijn entourage en de clubleiding. Ook STVV en Cercle Brugge volgen de situatie van nabij.