15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

Foto: © photonews
Vorige week maakte Dwight Ede Eriyo zijn eerste minuten bij RSCA Futures. Twee dagen later tekende hij zijn eerste contract bij Neerpede.

De aanwezigheid van U23-ploegen in de Challenger Pro League kan bekritiseerd worden, net als het idee om in de nieuwe competitiehervorming te garanderen dat er elk seizoen vier beloftenploegen in 1B actief zijn.

Toch zorgt deze maatregel er ook voor dat nieuwe grote talenten kunnen doorbreken in de Challenger Pro League. Spelers die anders nooit hun kans zouden hebben gekregen bij de eerste ploeg en misschien elders speelminuten hadden moeten zoeken.

De voorbeelden zijn talrijk, en het meest recente heet Dwight Ede Eriyo. De amper 15 jaar oude speler viel vorig weekend een kwartier voor tijd in tijdens de wedstrijd tussen RSCA Futures en Francs Borains. Daarmee werd hij de eerste speler geboren in de jaren 2010 die ooit aan een profwedstrijd in België deelnam.

Eerste profcontract bij Anderlecht voor Dwight Ede Eriyo

Een moment dat voor altijd in het geheugen van de jonge rechtsbuiten gegrift zal staan. Ede Eriyo koos er eerder bewust voor om bij Anderlecht te blijven, ondanks interesse uit het buitenland. Na zijn eerste optreden in 1B werd hij deze vrijdag opnieuw beloond.

Dwight Ede Eriyo ondertekende namelijk zijn eerste profcontract bij Anderlecht, zo maakte de club bekend via zijn sociale media. Paars-wit hoopt zo herhalingen te vermijden van dossiers zoals die van Konstantinos Karetsas of Rayane Bounida, die de club verlieten nog voor ze hun debuut bij de A-ploeg konden maken.

"Dwight belichaamt waar Neerpede voor staat: durf en persoonlijkheid, zowel op als naast het veld. Dwight is hier al sinds hij zes jaar oud was. Het is altijd iets moois voor onze jeugdacademie om een eerste contract te kunnen aanbieden aan jongens die hier hun allereerste stappen hebben gezet", zegt Tim Borguet, Chief Sports.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Anderlecht

