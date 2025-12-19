Jamath Shoffner en Lierse willen nog één keer knallen: "We zitten in een flow"

Lorenz Lomme
Jamath Shoffner en Lierse willen nog één keer knallen: "We zitten in een flow"
Lierse hield op de vorige speeldag KV Kortrijk in bedwang op eigen veld. De Pallieters kwamen uitstekend voor de dag en willen die vorm nu meenemen naar de wedstrijd tegen Lommel, de nummer vier in de stand.

Lierse kende een zwakke start van de competitie, maar staat nu met een negende plek in de middenmoot. Met een zege tegen Lommel zou het voor de jaarwisseling nog wat kunnen stijgen.

Een eerder duel dit seizoen leverde alvast vonken op. Het werd 4-4 op Het Lisp. Coach Jamath Shoffner hoopt alvast dat zijn spelers hetzelfde niveau halen als dat van de eerste helft tegen Kortrijk.

Lierse zal klaar zijn voor Lommel

"Of we dit seizoen al beter speelden? Dit benaderde de eerste helft tegen KV Mechelen", vertelde Shoffner aan Het Laatste Nieuws. "Wat ik zag was geweldig: veel intensiteit, energie en dapperheid."

"Geen enkele speler viel uit de boot", vindt hij. "Eén uitblinker aanduiden is onmogelijk. Aan de andere kant ben ik teleurgesteld dat de jongens niet kregen wat ze verdienden. Zonder arrogant te klinken: we hadden kunnen winnen."


"Veel zit in het hoofd", beseft Shoffner. "Verlies je wedstrijd na wedstrijd, dan weegt vermoeidheid dubbel zo hard. Voor ons gaat dat niet op. We zitten in een flow, dan voel je dat minder. Recuperatie is nu cruciaal, maar we zullen klaar zijn tegen vrijdag: vermoeid of niet. Ik verwacht geen gemakkelijke avond, want ook Lommel zit de laatste weken op het juiste spoor."

