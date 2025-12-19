KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

AS Eupen heeft gereageerd na de chaos die donderdagavond na het laatste fluitsignaal uitbrak bij Patro Eisden, en na de uitspraken van Stijn Stijnen op de persconferentie. De club uit de Duitstalige gemeenschap verdedigt daarbij fel haar standpunt.

De gemoederen liepen donderdag hoog op na het eindsignaal bij Patro Eisden - KAS Eupen. Op het veld brak een vechtpartij uit en op de persconferentie verklaarde Stijn Stijnen dat hij zelfs iemand de ref zag proberen te slaan met een paraplu, waarna hij fel uithaalde naar de arbitrage.

"Er zit een bestuurslid van Eupen in het scheidsrechtercomité. Waar is de neutraliteit? Waar gaat het naartoe met het Belgisch voetbal? Breng zoiets voor een rechtbank", zei de coach van Patro Eisden volgens Sporza. Op vrijdag kwam KAS Eupen met haar eigen versie van de feiten naar buiten.

😤 | Les esprits se sont échauffés après le match. 😳👀 #PATEUP pic.twitter.com/Csyaqau57J — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 18, 2025

Het statement van Eupen na de gebeurtenissen van donderdagavond

"Na de verdiende 1-0-overwinning tegen Patro Eisden op donderdagavond, kwamen er na het laatste fluitsignaal zowel op het veld als in de spelerstunnel verbale en fysieke confrontaties tot stand. Leden van de staf van KAS Eupen werden daarbij fysiek aangevallen door officials van de thuisclub. De situatie escaleerde en moest uiteindelijk door een tussenkomst van de politie onder controle worden gebracht."

"Tijdens de persconferentie nadien, waaraan KAS Eupen door deze incidenten niet kon deelnemen, uitte trainer Stijn Stijnen van Patro Eisden beschuldigingen aan het adres van de scheidsrechter. Hij beweerde dat KAS Eupen invloed zou hebben uitgeoefend, omdat wij (nvdr: algemeen directeur Christoph Henkel) lid zouden zijn van de scheidsrechtersvereniging."



"Om hierover duidelijkheid te scheppen, willen wij benadrukken dat het Pro Ref-comité bestaat uit vertegenwoordigers van de scheidsrechters, de CEO’s van de Pro League en de Belgische voetbalbond, evenals vertegenwoordigers van clubs uit eerste en tweede klasse. Het gaat om een orgaan dat tot doel heeft de samenwerking en de ontwikkeling van het scheidsrechterskorps te bespreken, een gangbare en perfect relevante structuur binnen het professionele voetbal."

"Bovendien zou men ook kunnen stellen dat een bijkomende strafschop in het voordeel van KAS Eupen, evenals twee rode kaarten voor Patro Eisden, hadden kunnen of zelfs moeten worden toegekend. Normaal gezien zouden wij op dergelijke beschuldigingen reageren met de nodige humor en begrip tonen voor het gevoel onrechtvaardig behandeld te zijn. Dat gevoel kennen wij zelf maar al te goed uit het verleden, en we zijn ervan overtuigd dat elke club dit kan beamen."

"In dit specifieke geval is de context echter van een ernst die op geen enkele manier overeenstemt met onze waarden en die wij dan ook resoluut afwijzen. Door systematische provocaties heeft Stijn Stijnen zelf in grote mate bijgedragen aan de escalatie van de situatie en instrumentaliseert hij bovendien spelers, staf, medewerkers en supporters. Als leider moet men zich bewust zijn van zijn invloed, spanningen ontmijnen en alle sportieve middelen op het veld aanwenden, en uitsluitend daar."

"Wij respecteren en erkennen het sportieve werk en de prestaties van Patro Eisden. Zij zijn terecht een sterke tegenstander in deze competitie. Onterecht is daarentegen dat zij beschuldigingen uiten aan het adres van anderen."