KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AS Eupen heeft gereageerd na de chaos die donderdagavond na het laatste fluitsignaal uitbrak bij Patro Eisden, en na de uitspraken van Stijn Stijnen op de persconferentie. De club uit de Duitstalige gemeenschap verdedigt daarbij fel haar standpunt.

De gemoederen liepen donderdag hoog op na het eindsignaal bij Patro Eisden - KAS Eupen. Op het veld brak een vechtpartij uit en op de persconferentie verklaarde Stijn Stijnen dat hij zelfs iemand de ref zag proberen te slaan met een paraplu, waarna hij fel uithaalde naar de arbitrage.

"Er zit een bestuurslid van Eupen in het scheidsrechtercomité. Waar is de neutraliteit? Waar gaat het naartoe met het Belgisch voetbal? Breng zoiets voor een rechtbank", zei de coach van Patro Eisden volgens Sporza. Op vrijdag kwam KAS Eupen met haar eigen versie van de feiten naar buiten.

Het statement van Eupen na de gebeurtenissen van donderdagavond

"Na de verdiende 1-0-overwinning tegen Patro Eisden op donderdagavond, kwamen er na het laatste fluitsignaal zowel op het veld als in de spelerstunnel verbale en fysieke confrontaties tot stand. Leden van de staf van KAS Eupen werden daarbij fysiek aangevallen door officials van de thuisclub. De situatie escaleerde en moest uiteindelijk door een tussenkomst van de politie onder controle worden gebracht."

"Tijdens de persconferentie nadien, waaraan KAS Eupen door deze incidenten niet kon deelnemen, uitte trainer Stijn Stijnen van Patro Eisden beschuldigingen aan het adres van de scheidsrechter. Hij beweerde dat KAS Eupen invloed zou hebben uitgeoefend, omdat wij (nvdr: algemeen directeur Christoph Henkel) lid zouden zijn van de scheidsrechtersvereniging."

Lees ook... Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

"Om hierover duidelijkheid te scheppen, willen wij benadrukken dat het Pro Ref-comité bestaat uit vertegenwoordigers van de scheidsrechters, de CEO’s van de Pro League en de Belgische voetbalbond, evenals vertegenwoordigers van clubs uit eerste en tweede klasse. Het gaat om een orgaan dat tot doel heeft de samenwerking en de ontwikkeling van het scheidsrechterskorps te bespreken, een gangbare en perfect relevante structuur binnen het professionele voetbal."

"Bovendien zou men ook kunnen stellen dat een bijkomende strafschop in het voordeel van KAS Eupen, evenals twee rode kaarten voor Patro Eisden, hadden kunnen of zelfs moeten worden toegekend. Normaal gezien zouden wij op dergelijke beschuldigingen reageren met de nodige humor en begrip tonen voor het gevoel onrechtvaardig behandeld te zijn. Dat gevoel kennen wij zelf maar al te goed uit het verleden, en we zijn ervan overtuigd dat elke club dit kan beamen."

"In dit specifieke geval is de context echter van een ernst die op geen enkele manier overeenstemt met onze waarden en die wij dan ook resoluut afwijzen. Door systematische provocaties heeft Stijn Stijnen zelf in grote mate bijgedragen aan de escalatie van de situatie en instrumentaliseert hij bovendien spelers, staf, medewerkers en supporters. Als leider moet men zich bewust zijn van zijn invloed, spanningen ontmijnen en alle sportieve middelen op het veld aanwenden, en uitsluitend daar."

"Wij respecteren en erkennen het sportieve werk en de prestaties van Patro Eisden. Zij zijn terecht een sterke tegenstander in deze competitie. Onterecht is daarentegen dat zij beschuldigingen uiten aan het adres van anderen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

12:40
4
Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

15:00
Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

07:40
2
Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

14:45
15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

14:20
Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

14:00
KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

13:45
Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

12:45
2
Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

13:30
🎥 Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen, massale vechtpartij in Patro - Eupen

🎥 Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen, massale vechtpartij in Patro - Eupen

22:00
8
Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

13:00
Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

12:20
Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

12:00
Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

11:45
Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

11:40
Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

10:45
2
Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

11:20
12
Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

11:00
Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

10:30
Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

10:00
1
OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL

OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL

09:30
3
🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

09:00
2
'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

08:40
Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

08:20
7
Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

08:00
15
Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

07:20
5
Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

07:00
Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

06:30
3
Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

23:00
'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

22:30
1
'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

21:40
"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin" Interview

"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin"

21:20
2
Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

20:40
6
"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verbonden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verbonden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

21:00
Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

20:20
"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 18
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 0-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 2-0 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 1-2 SK Beveren SK Beveren
Luik FC Luik FC 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-1 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal" Wesl Wesl over KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen Andreas2962 Andreas2962 over Stijn Stijnen andermaal onderuit, Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen FCB vo altijd FCB vo altijd over Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen .. .. over "Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin" fanskb fanskb over Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG? de zwerte maan de zwerte maan over Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein" TatstOn TatstOn over Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde TatstOn TatstOn over Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten Andreas2962 Andreas2962 over Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved