Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent

Club Brugge en KAA Gent kruisen dit weekend opnieuw de degens in de Slag om Vlaanderen. Door de recente overstap van Ivan Leko naar blauw-zwart krijgt deze editie extra lading, met sportieve én emotionele randverhalen.

Dit weekend zal Club Brugge KAA Gent ontvangen. De Slag om Vlaanderen is deze editie extra beladen, vooral omwille van de transfer van Ivan Leko. De Kroaat zegt in aanloop naar de match dat het voor hem wel speciaal zal worden.

"Met hoe ik zal reageren, daar ben ik niet mee bezig. Doe ik nooit. Ook mijn speeches bereid ik niet voor. Ik zal gewoon normaal doen zoals ik altijd doe", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. Leko oogt gelukkig bij zijn nieuwe club.

"Het is… anders. Van een heel hoog niveau, ook organisatorisch. Je had er natuurlijk al van gehoord, maar als je hier dan bent… Het is heel comfortabel en leuk. Alles is aanwezig om mooie dingen te doen. Soms zou je twee of drie keer per dag willen trainen en hier de ganse dag blijven. Maar we moeten natuurlijk ook nog eens naar huis gaan, hé."

Meteen sportieve zorgen voor Leko

Hij krijgt wel meteen te maken met een lastig probleem. Raphael Onyedika zit met Nigeria op de Africa Cup. "We missen een heel belangrijke speler. En hebben geen gelijkaardig profiel om hem te vervangen, want ook Ludovit Reis is al enige tijd out", zegt hij.

Van de laatste vier keer dat ze elkaar in de ogen keken won Club Brugge de Slag om Vlaanderen twee keer. Twee keer eindigde het in een gelijkspel. Voor de laatste zege van KAA Gent tegen hun eeuwige rivaal moeten we terug naar 22 september 2024, op Jan Breydel (2-4).