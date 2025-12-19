Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

SK Beveren is voorlopig de trotse leider in de Challenger Pro League. De Waaslanders dromen zo volop van promotie. Als er geen inzinking volgt, lijkt ze dat ook niet meer te kunnen ontsnappen. Ondertussen brak Beveren tegen Jong Genk een fraai record.

Beveren telt op het moment van schrijven al 45 punten. Dat zijn er al zes meer dan de eerste achtervolger KV Kortrijk en twaalf meer dan Beerschot, de voorlopige derde in de stand.

Beveren won al veertien van zijn zeventien matchen. Daarnaast verloor het nog niet en speelde het drie keer gelijk. Het scoorde de meeste goals in de Challenger Pro League (34) en kreeg er ook het minste binnen (11).

Gaat Beveren Union achterna?

Tegen Jong Genk zette Beveren een scheve situatie recht. Het kwam 1-0 achter via Bibout, maar Abrahams en Mertens zorgden voor de 1-2-eindstand. Voor die laatste was het al zijn tiende goal van het seizoen.

Door die zege is Beveren nu maar liefst zeventien wedstrijden op een rij ongeslagen. Daarmee verbreekt het het oude record van Union SG, schrijft de club zelf op haar website. En dat doet ongetwijfeld dromen van meer.



De Brusselaars gingen immers in sneltempo van de lagere reeksen naar de top van het Belgische voetbal en spelen nu zelfs in de Champions League. Dat zal Beveren - na het behaalde record - ongetwijfeld doen terugdenken aan de grote tijden op de Freethiel, toen het kampioen speelde in 1979 en 1984 en het in die periode in Europa zelfs tegen FC Barcelona speelde.