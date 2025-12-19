Zit hij straks als Genk-coach op de bank tegen Club Brugge? 'Hayen heeft duidelijke wens over toekomst'

Racing Genk zoekt nog altijd naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Thorsten Fink. Terwijl de Limburgers sportieve knopen willen doorhakken, duikt één naam steeds opnieuw op in de wandelgangen.

Racing Genk is nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Thorsten Fink. Vrijdagavond nemen de Limburgers het op tegen Charleroi, de eerste wedstrijd sinds het ontslag van de Duitse coach.

Domenico Olivieri en Michel Ribeiro zullen Genk leiden tijdens de lastige verplaatsing naar Charleroi, dat staat vast. Er werden al enkele mogelijke opvolgers genoemd voor Fink.

De naam die het vaakst wordt genoemd is ongetwijfeld die van Nicky Hayen. Hij werd onlangs ontslagen bij Club Brugge na een 3 op 12. Genk nam dinsdag al contact op met hem.

Hayen op de bank bij Genk tegen Club Brugge?

De Limburgers willen dan ook niet te lang wachten met het aanstellen van hun nieuwe T1. Liefst een die de Belgische competitie goed kent, en dat is voor Hayen zeker geen probleem.

De voormalige trainer van Club Brugge wil graag opnieuw hoofdcoach worden, al is er een maar. Het Laatste Nieuws schrijft dat de trainer zelf liefst pas na Nieuwjaar ergens aan de slag gaat, al sluit hij niets uit.



Opvallend is dat Racing Genk op 26 december een thuiswedstrijd speelt tegen... Club Brugge. Verder sprak de club ook met Timmy Simons, die net als Hayen een verleden bij blauw-zwart heeft.