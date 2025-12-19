Geen tijd te verliezen: 'Zulte Waregem heeft eerste wintertransfer beet'

De wintermercato opent officieel op 6 januari, maar clubs wachten niet om in actie te schieten. Zulte Waregem zou zelfs zijn eerste transfer van 2026 al hebben afgerond.

De wintermercato is elk seizoen een sleutelmoment. Clubs proberen hun kern bij te sturen richting de beslissende fase van het seizoen, terwijl ze tegelijk hopen hun sterkhouders niet te verliezen.

Dit jaar opent de transferperiode in België op 6 januari, maar dat weerhoudt clubbesturen er uiteraard niet van om nu al onderhandelingen op te starten of zelfs transfers af te ronden.

Een club uit de Jupiler Pro League zou zelfs al op het punt staan zijn eerste aanwinst voor 2026 vast te leggen: Zulte Waregem, dat zich voorbereidt op de komst van een bijzonder beloftevolle jonge middenvelder.

Een jonge Deense middenvelder op weg naar Zulte Waregem

Volgens het toonaangevende Deense dagblad Tipsbladet maakt Tristan Panduro binnenkort de overstap van FC Kopenhagen naar Essevee, in de hoop meer speelminuten te verzamelen. De 17-jarige middenvelder speelt sinds 2022 bij de Deense topclub, maar kwam nog niet in actie voor de eerste ploeg.

In de deal zou een aanzienlijk doorverkooppercentage zijn opgenomen in het voordeel van de Deense club. De transfer is volgens Tipsbladet quasi afgerond. De jonge middenvelder zou bij Zulte Waregem tekenen tot 2028, met twee extra seizoenen als optie.



