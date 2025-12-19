Drie geblesseerden en vier twijfelgevallen: Antwerp-coach Oosting moet puzzelen tegen Anderlecht

Antwerp draait weer op volle toeren en wil zondagavond ook Anderlecht kloppen op de Bosuil. Na een perfecte 9 op 9 tegen topploegen groeit het vertrouwen.

Oosting blijft waakzaam ondanks sterke reeks

Antwerp zal zondagavond Anderlecht ontvangen op de Bosuil. De club is op de goede weg en wil nu ook paars-wit kunnen verrassen. The Great Old pakte 9 op 9 tegen Genk, Club Brugge en Gent.

"Die boost is prettig en geeft ons een duwtje in de rug, maar we blijven met de voeten in de klei staan. We hebben alle energie nodig om deze lijn door te trekken", zegt trainer Joseph Oosting bij Gazet van Antwerpen.

Drie afwezigen, vier twijfelgevallen

De Nederlander kan op drie namen al zeker niet rekenen: Yuto Tsunashima, Youssef Hamdaoui en Geoffry Hairemans. Verder zijn er nog vier twijfelgevallen.

Dennis Praet, Daam Foulon, Farouck Adekami en Marwan Al-Sahafi zijn onzeker voor de thuiswedstrijd tegen Anderlecht. Of ze bij de selectie zullen zitten valt nog af te wachten. Oosting blikte al kort vooruit op de tegenstander.



"Anderlecht is een historische club, een ploeg met veel dynamiek, voetbalvaardige pionnen als De Cat en snelle buitenspelers. Dat zijn sterke wapens. Het wordt een mooie uitdaging om onze spelwijze daartegenover te zetten."