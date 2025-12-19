Jeugdploeg Anderlecht laat Neerpede stralen: Club Brugge, Arsenal en Manchester United geklopt

Afgelopen weekend wonnen de U12 van Anderlecht het Christmas Truce Tournament, een competitie die verwijst naar het spontane staakt-het-vuren tijdens de Eerste Wereldoorlog en waarbij clubs samenkomen die de landen vertegenwoordigen die vochten in de regio van Ieper, waar het toernooi wordt georganiseerd.

Het Christmas Truce Tournament wordt georganiseerd ter ere van de legendarische spontane wapenstilstand op Kerstdag 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarbij soldaten van beide kampen samen een voetbalwedstrijd speelden tussen de loopgraven.

In de faciliteiten van KVK Westhoek brengt dit jaarlijkse toernooi U12-teams samen die de landen vertegenwoordigen die in de regio Ieper vochten in die periode: Engeland, Duitsland, Frankrijk en België.

De U12 van Anderlecht verslaan Manchester United en Arsenal

Onder de deelnemers bevonden zich Arsenal, Aston Villa, Brighton, Derby County, Fulham, Leeds, Manchester United, Wolverhampton, Borussia Dortmund, Strasbourg, Club Brugge en Anderlecht.

In groep B eindigden de Mauves als eerste door te winnen van Arsenal (2-1), Manchester United (2-1) en Derby County (3-3), gelijk te spelen tegen Brighton (0-0) en te verliezen van Strasbourg (1-0).

In de halve finale schakelden de Brusselaars Club Brugge uit na een spannende wedstrijd (3-2), waarna ze Wolverhampton in de finale versloegen (2-1). Een mooie prestatie van onze beide clubs, die eens te meer de kwaliteit van de Belgische opleiding bewijst.



