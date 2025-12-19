Het Belgisch toptalent dat iedereen kent: de echte doorbraak is voorzien voor 2026

De doorbraak van Rayane Bounida is er eentje waar al bijna een decennium naar wordt uitgekeken. Sinds zijn tiende circuleerden filmpjes van zijn techniek online en werd hij bestempeld als uitzonderlijk talent. 

De vraag was nooit óf hij goed kon voetballen, wel of hij zijn kwaliteiten ook kon vertalen naar het grote veld. Die twijfel was niet onlogisch. Zijn frêle lichaam, zijn flair en zijn spel in kleine ruimtes deden velen denken aan zaalvoetbal. Mooi om zien, maar kwetsbaar. Om op het hoogste niveau te overleven, zou hij vooral fysiek en defensief grote stappen moeten zetten.

Bounida heeft verdedigend nog veel stappen te zetten

Op zijn negentiende staat Bounida nu voorzichtig op het toneel bij Ajax. Zijn eerste officiële goal en vier assists in de beker tegen Excelsior Maassluis voelen als een signaal. Geen definitieve doorbraak, wel een voorzichtig “ik ben hier”.

Wat meteen opvalt: Bounida zoekt constant de bal. Gestart als rechtsbuiten, maar altijd onderweg naar het centrum, naar vrijheid. Daar ligt zijn kracht. Zijn spelintelligentie, zijn timing, zijn passing: het is het soort voetbal dat je niet kan aanleren.

Maar elke medaille heeft een keerzijde. Zonder bal blijft hij kwetsbaar. In het meeverdedigen herkent hij gevaar te laat en fysiek komt hij nog tekort. Dat is geen verwijt, wel een vaststelling. Wie op dit niveau wil meedraaien, moet ook zonder bal waarde hebben.

Trainer Fred Grim ziet dat ook. Hij prees de finesse, maar wees terecht op het belang van discipline en arbeid. Dat Bounida eerder dit seizoen op de bank belandde na een laattijdige aankomst, past in dat leerproces. Talent opent deuren, gedrag houdt ze open.

De fitnesszaal wacht nog steeds

Dat hij voorlopig vaak op de flank wordt uitgespeeld, is logisch. Daar worden zijn tekortkomingen minder genadeloos afgestraft. De test als middenvelder in de beker was veelzeggend: zijn potentieel schitterde, maar ook zijn grenzen werden blootgelegd.

De doorbraak waar velen op wachten, zal er niet komen met één goal of één match. Ze zal groeien in de fitnesszaal, in het verdedigend denken en in het volhouden over negentig minuten. Morgen tegen NEC wacht alweer de realiteit. Mogelijk een nieuwe kans voor de jongeman die ook nog zijn nationale ploeg moet kiezen. Marokko of België, ook dat wordt iets om in het oog te houden de komende maanden/jaren.

