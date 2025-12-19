Interview Belangrijke Standard-speler deelt zijn frustraties

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du Standard
Belangrijke Standard-speler deelt zijn frustraties
Op 31-jarige leeftijd is Casper Nielsen al een belangrijke speler bij Standard. In balans en mentaliteit is spelen met of zonder de Deense middenvelder niet hetzelfde voor de Rouches, maar de laatste tijd heeft hij wel te kampen gehad met enkele fysieke problemen.

Het was vanaf de tribunes, afgelopen weekend, dat Casper Nielsen de nederlaag van Standard tegen Leuven zag. En het feit dat hij geen deel had genomen aan deze desastreuze wedstrijd heeft de frustratie van de Deense middenvelder niet verminderd.

"Ik was gefrustreerd omdat ik wilde spelen. Ik hou er niet van om naar het stadion te gaan en de wedstrijd te kijken zonder dat ik het team kan helpen. Ik wil betrokken zijn, en daar moest ik zitten zonder te kunnen helpen. In de bus en toen ik thuis kwam, had ik het geluk mijn zoon bij me te hebben om mijn humeur te verbeteren. Het was frustrerend om te verliezen, want het was een super belangrijke wedstrijd."

Casper Nielsen heeft behoefte aan opeenvolging

Geblesseerd tijdens de voorbereiding en het begin van het seizoen, was Casper Nielsen erin geslaagd om zeven opeenvolgende wedstrijden te spelen voor begin oktober. Sindsdien heeft hij vier van de laatste acht competitiewedstrijden gemist, telkens door een kleine blessure. Op 31-jarige leeftijd heeft de voormalige speler van Club Brugge en Union moeite om wedstrijden te spelen zonder kleine fysieke problemen.

"Wanneer je geblesseerd bent, moet je telkens weer terugkomen nadat je een stap terug hebt gedaan. En als je weer begint, is het beter om rustig te beginnen. De laatste keer dat ik terugkwam, speelden we drie wedstrijden in een week. Ik wil helpen, maar het was moeilijk. Misschien had ik tegen Leuven kunnen forceren, maar het was een beslissing van de staf om dat niet te doen."

"Zodra ik wedstrijden achter elkaar kan spelen, voel ik me beter, voel ik dat ik impact heb, kan ik assists geven. Het is nog frustrerender om niet te spelen wanneer de resultaten niet geweldig zijn. Nu voel ik me goed. Ik heb deze week volledig getraind en hopelijk blijft dat zo. Ben ik op 100%? Ik denk het wel. In elk geval heb ik momenteel geen pijn meer."

De stage om weer in ritme te komen

Zijn afwezigheid tegen Leuven was dus vooral preventief, om een groter probleem te voorkomen. Nu in vorm, zal Casper Nielsen begin januari deelnemen aan de stage, tenzij er zich een nieuw fysiek probleem voordoet, wat hem in staat zou stellen om het benodigde ritme te vinden voor het benaderen van het einde van het seizoen.

"Het meest frustrerende voor mij is dat ik de voorbereiding heb gemist, en het is altijd moeilijk om fysiek terug te komen als je begint met een achterstand. Vooral voor een speler met mijn stijl. Ik moet me 100% vrij voelen op het veld. Een goede 'voorbereiding-eindeseizoen' tijdens de stage zou heel goed voor me zijn", concludeerde de Deen, die dus op zijn tanden zal moeten bijten tijdens de laatste twee wedstrijden om vervolgens te hopen op een mooi einde van het seizoen.

