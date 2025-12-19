Ivan Leko verklapt: deze Club-speler maakt het meeste indruk op hem

Ivan Leko is sinds 8 december hoofdcoach van Club Brugge. Hij kent zijn spelerskern al goed en noemt de speler die het meeste indruk op hem maakte.

Ivan Leko werd op 8 december officieel de nieuwe coach van Club Brugge. Dat is ook dezelfde dag waarop hij plots afscheid nam van KAA Gent. Dit weekend kijkt hij zijn ex-club in de ogen op Jan Breydel.

De eerste wedstrijd van Leko was tegen Arsenal in de Champions League. Een leuk affiche, wel lastig om zo te debuteren. Blauw-zwart verloor met 0-3. Vorige zondag boekten de Bruggelingen een 1-5 zege op het veld van Dender.

Dat was meteen de grootste overwinning van het seizoen voor Club. Leko heeft ondertussen een heel goed beeld over zijn kern. Hij pikte er op zijn persconferentie vrijdag één speler uit die het meeste indruk maakte op hem.

Eén speler maakt meteen indruk op Leko

"Ik kan een politiek correct antwoord geven en zeggen "iedereen". Maar als ik iemand moet kiezen, is het toch Hans Vanaken", is de trainer duidelijk.

"Hans is Hans, net als Brandon iemand die voor stabiliteit zorgt. Elke week opnieuw vol gas en dat voor tien jaar lang. Het was leuk om ze terug te zien. Hoe ze zich gedragen, hoe ze trainen…", besluit Leko.