Ivan Leko verklapt: deze Club-speler maakt het meeste indruk op hem

Ivan Leko verklapt: deze Club-speler maakt het meeste indruk op hem
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5850

Ivan Leko is sinds 8 december hoofdcoach van Club Brugge. Hij kent zijn spelerskern al goed en noemt de speler die het meeste indruk op hem maakte.

Ivan Leko werd op 8 december officieel de nieuwe coach van Club Brugge. Dat is ook dezelfde dag waarop hij plots afscheid nam van KAA Gent. Dit weekend kijkt hij zijn ex-club in de ogen op Jan Breydel.

De eerste wedstrijd van Leko was tegen Arsenal in de Champions League. Een leuk affiche, wel lastig om zo te debuteren. Blauw-zwart verloor met 0-3. Vorige zondag boekten de Bruggelingen een 1-5 zege op het veld van Dender.

Dat was meteen de grootste overwinning van het seizoen voor Club. Leko heeft ondertussen een heel goed beeld over zijn kern. Hij pikte er op zijn persconferentie vrijdag één speler uit die het meeste indruk maakte op hem.

Eén speler maakt meteen indruk op Leko

"Ik kan een politiek correct antwoord geven en zeggen "iedereen". Maar als ik iemand moet kiezen, is het toch Hans Vanaken", is de trainer duidelijk.

Lees ook... Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent
"Hans is Hans, net als Brandon iemand die voor stabiliteit zorgt. Elke week opnieuw vol gas en dat voor tien jaar lang. Het was leuk om ze terug te zien. Hoe ze zich gedragen, hoe ze trainen…", besluit Leko.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Ivan Leko

Meer nieuws

Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent

Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent

15:30
1
Hoofdstuk bij Union lijkt afgesloten: aanvaller komt dit jaar niet meer in actie om privéredenen

Hoofdstuk bij Union lijkt afgesloten: aanvaller komt dit jaar niet meer in actie om privéredenen

18:00
Carl Hoefkens spreekt klare taal na interesse van Racing Genk

Carl Hoefkens spreekt klare taal na interesse van Racing Genk

17:40
Zit hij straks als Genk-coach op de bank tegen Club Brugge? 'Hayen heeft duidelijke wens over toekomst'

Zit hij straks als Genk-coach op de bank tegen Club Brugge? 'Hayen heeft duidelijke wens over toekomst'

16:30
Geen tijd te verliezen: 'Zulte Waregem heeft eerste wintertransfer beet'

Geen tijd te verliezen: 'Zulte Waregem heeft eerste wintertransfer beet'

17:20
KAA Gent bereidt zich voor op beladen wedstrijd tegen Club Brugge: dit heeft Rik De Mil te zeggen

KAA Gent bereidt zich voor op beladen wedstrijd tegen Club Brugge: dit heeft Rik De Mil te zeggen

16:00
Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

15:00
1
Jamath Shoffner en Lierse willen nog één keer knallen: "We zitten in een flow"

Jamath Shoffner en Lierse willen nog één keer knallen: "We zitten in een flow"

15:45
Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

14:45
15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

14:20
Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

14:00
KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

14:40
2
KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

13:45
Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

13:30
Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

13:00
Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

10:30
Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

12:00
Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

12:45
2
Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

12:40
4
Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

11:45
Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

11:40
1
Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

12:20
Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

11:00
Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

11:20
15
Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

10:00
2
Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

10:45
3
'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

08:40
OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL

OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL

09:30
4
Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

07:00
Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

08:20
7
🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

09:00
2
Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

08:00
19
Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

07:40
2
'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

22:30
1
Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

07:20
5
Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

06:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen rinus michels rinus michels over Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik" Andreas2962 Andreas2962 over KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen w-b forever w-b forever over OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL w-b forever w-b forever over Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende LordJozef LordJozef over Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent Pardia Pardia over Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan Jasperd Jasperd over Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor TatstOn TatstOn over Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein" cartman_96 cartman_96 over Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved