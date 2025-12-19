Deze winter terug naar Nederland? Vervroegd vertrek dreigt voor zomeraanwinst van Antwerp

De kans dat Antwerp een zomeraanwinst al vroeger ziet vertrekken dan verwacht is behoorlijk. Isaac Babadi presteert niet zoals gehoopt en PSV houdt zijn situatie in de gaten, meldt Het Nieuwsblad.

Antwerp deed enkele mooie transfers afgelopen zomer, al waren ze niet allemaal succesvol. Daar kan Isaac Babadi van meespreken. De aanvallende middenvelder wordt momenteel gehuurd van PSV.

The Great Old heeft met de club uit Eindhoven een akkoord voor een uitleenbeurt tot deze zomer. Babadi doet het echter niet zo goed als verwacht. De Nederlander startte in de drie wedstrijden dit seizoen, de laatste was op 27 september tegen Zulte Waregem.

Sindsdien verdween hij uit de basis. Babadi viel nog vaak in, maar de minuten werden steeds minder tot hij afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen 90 minuten lang op de bank bleef. Dat is een probleem.

PSV volgt situatie van Babadi op

PSV huurt hem namelijk uit om hem ervaring op te laten doen, en op deze manier heeft Antwerp er ook niet veel aan. "Ik ben in Antwerpen naar een wedstrijd gaan kijken en daar hoopte ik Isaac te zien", vertelde PSV-coach Peter Bosz volgens Het Nieuwsblad.

"Dat is ook gebeurd, na afloop en op het veld in de laatste tien minuten. Dat was weinig. Het is wel eens goed dat zulke jongens bij een andere club voelen dat je nergens zomaar in het elftal staat, maar hopelijk pikt hij zaken op en gaat hij stappen maken", zegt hij.





Bosz en PSV houden zijn situatie nauwlettend in de gaten. Als beide clubs akkoord gaan en Babadi boekt niet snel vooruitgang, wordt een vervroegde terugkeer een heel realistische optie.