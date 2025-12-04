Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"
Foto: © photonews

Donderdagavond spelen KRC Genk en RSC Anderlecht tegen elkaar in de Beker van België. Dat is ook een duel tussen Kos Karetsas en Nathan De Cat. Beide ploegen hebben letterlijk goud in handen.

Zowel Genk als Anderlecht hebben goud in handen, zoveel is duidelijk. Als het van Marc Degryse zou afhangen, dan zouden zowel Kos Karetsas als Nathan De Cat heel veel geld kunnen opleveren.

Kos Karetsas en Nathan De Cat zijn heel veel geld waard volgens Marc Degryse

Een bedrag van 30 miljoen euro? "Ze zijn het allebei waard", is Marc Degryse duidelijk in Het Laatste Nieuws over zowel De Cat als Karetsas.

Degryse zou een speler als Karetsas graag in Spanje zien uitkomen, waar techniek van groot belang is. Een ploeg als Sevilla lijkt hem een eerste goede stap. Daarna is het richting Premier League te doen voor hem.

Het carrièreplan gaat richting Premier League

Ook De Cat ziet hij in de Premier League eindigen, al zou Degryse voor hem een tussenstap via Duitsland voorstellen. De stap naar de absolute top moet maar op een leeftijd van 22-23 jaar gezet worden.

Lees ook... Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote MarktFrank Boeckx pikte in: “Als ze al een stap zouden moeten zetten, moet het een weloverwogen stap zijn. Kijk naar wat er met Arthur Vermeeren gebeurd is. Die werd door zijn club naar de uitgang gepusht en trok naar Atlético Madrid, maar dat was totaal niet de juiste club voor hem."
 

Volg KRC Genk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

