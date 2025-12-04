Datum: 04/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Cegeka Arena
Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
| 177 reacties
Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk
Foto: © photonews

Anderlecht stoot door naar de kwartfinales van de Croky Cup. In de verlengingen ging paars-wit erop en erover via een strafschop van Hazard en een goal van Kanate in een leeg doel.

Donderdagavond werden de laatste achtste finales van de Croky Cup gespeeld, met als absolute topper KRC Genk-Anderlecht. Bij Genk kwamen Oh en Palacios in de ploeg voor Medina en Erabi. Hasi koos voor Hey achteraan en Saliba op het middenveld, in plaats van Kana (geblesseerd) en Llansana.

Anderlecht verliest Augustinsson, Genk Adedeji-Sternberg

De wedstrijd begon rustig, maar na zo'n kwartier spelen liep het al mis voor de bezoekers. Ludwig Augustinsson raakte geblesseerd na een foute beweging en moest noodgedwongen vervangen worden voor N'Diaye.

Na 23 minuten spelen kwam Genk op voorsprong. Goudhaantje Konstantinos Karetsas haalde uit vanop de rand van het strafschopgebied en verschalkte Colin Coosemans, al leek het leer nog af te wijken via het hoofd van Sardella.

Thorgan Hazard kwam niet veel later héél dicht bij de gelijkmaker door op de onderkant van de lat te knallen. Verder kreeg paars-wit niet veel klaargespeeld. De Limburgers hadden er zin in, en als Genk zijn dagje heeft dan ziet de tegenstander af. Het verschil in kwaliteit was groot. 

Een groot verschil in kwaliteit voor rust

Ook Genk zag kort voor rust nog een belangrijke pion uitvallen. Noah Adedeji-Sternberg moest naar de kant met wat leek op een hamstringblessure. Na de pauze bleef het spelbeeld wat hetzelfde. Genk kwam met enkele grote kansen van Heymans en Karetsas dichter bij de 2-0 dan Anderlecht bij de gelijkmaker. 

Uiteindelijk kon uitgerekend Adriano Bertaccini de bordjes toch gelijk hangen. Stroeykens knalde op Van Crombrugge die de bal zomaar voor de voeten van Bertaccini bokste. Hij twijfelde niet en zorgde voor de gelijkmaker.

Het spel was niet per se beter na rust, maar Genk morste met de kansen terwijl Anderlecht kon profiteren van zijn moment. Zo kregen we verlengingen. 

Erop en erover in verlengingen

Verschaeren knalde al snel in de extra tijd op de lat, verder gebeurde er weinig in de eerste helft van de verlengingen. In de tweede al wat meer. El Ouahdi haakte in minuut 106 het been van Angulo die door was op doel.

Een onwaarschijnlijk domme fout, de bal ging meteen op de stip. Thorgan Hazard legde het leer in de juiste hoek en bracht Anderlecht zo op 1-2. Erop en erover. In minuut 126 scoorde Kanate in een leeg doel de 1-3.

Anderlecht lag eigenlijk heel de wedstrijd onder, maar bekert wel verder na de zege. Hasi heeft veel werk met oog op het weekend, maar kan eerst vieren. Voor Genk moet dit als een mokerslag aankomen. De Limburgers wrongen zoveel goede kansen om dan uitgeschakeld te worden door een domme penalty. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' -
El Ouahdi Zakaria 90' -
Smets Matte 90' -
Sadick Aliu Mujaid 90' -
Palacios Adrian 90' -
Hrosovský Patrik 75' -
Heynen Bryan 90' -
Karetsas Konstantinos 76' -
  • Goals: 1
Heymans Daan 90' -
Adedeji-Sternberg Noah A 42' -
  • Assists: 1
Oh Hyun-Gyu 90' -
Bank
Steuckers Jarne 14' -
Sor Yira Collins   48' -
Medina Yaimar 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 15' -
Lawal Tobias 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' -
Camara Ilay 80' -
Hey Lucas 90' 9
Sardella Killian 90' -
Augustinsson Ludwig 16' -
Saliba Nathan-Dylan   79' -
De Cat Nathan 70' -
Bertaccini Adriano 90' -
  • Goals: 1
Hazard Thorgan 90' -
Angulo Nilson 90' -
Cvetkovic Mihajlo 45' -
Bank
N'Diaye Moussa   74' -
Verschaeren Yari 20' -
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 10' -
Llansana Enric 0'  
Stroeykens Mario 45' -
Imbrechts Joachim 0'  
Maamar Ali 0'  
Degreef Tristan 0'  
Kanate Ibrahim 11' -
Herbeleef KRC Genk - Anderlecht

Vooraf

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

04/12

Donderdagavond worden de laatste achtste finales van de Croky Cup gespeeld, met als absolute topper KRC Genk-Anderlecht. Beide teams verschijnen met duidelijke sterktes én ...

Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 1-2 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 1-3 Anderlecht Anderlecht
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved