Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk

Anderlecht stoot door naar de kwartfinales van de Croky Cup. In de verlengingen ging paars-wit erop en erover via een strafschop van Hazard en een goal van Kanate in een leeg doel.

Donderdagavond werden de laatste achtste finales van de Croky Cup gespeeld, met als absolute topper KRC Genk-Anderlecht. Bij Genk kwamen Oh en Palacios in de ploeg voor Medina en Erabi. Hasi koos voor Hey achteraan en Saliba op het middenveld, in plaats van Kana (geblesseerd) en Llansana.

Anderlecht verliest Augustinsson, Genk Adedeji-Sternberg

De wedstrijd begon rustig, maar na zo'n kwartier spelen liep het al mis voor de bezoekers. Ludwig Augustinsson raakte geblesseerd na een foute beweging en moest noodgedwongen vervangen worden voor N'Diaye.

Na 23 minuten spelen kwam Genk op voorsprong. Goudhaantje Konstantinos Karetsas haalde uit vanop de rand van het strafschopgebied en verschalkte Colin Coosemans, al leek het leer nog af te wijken via het hoofd van Sardella.

Thorgan Hazard kwam niet veel later héél dicht bij de gelijkmaker door op de onderkant van de lat te knallen. Verder kreeg paars-wit niet veel klaargespeeld. De Limburgers hadden er zin in, en als Genk zijn dagje heeft dan ziet de tegenstander af. Het verschil in kwaliteit was groot.

Een groot verschil in kwaliteit voor rust

Ook Genk zag kort voor rust nog een belangrijke pion uitvallen. Noah Adedeji-Sternberg moest naar de kant met wat leek op een hamstringblessure. Na de pauze bleef het spelbeeld wat hetzelfde. Genk kwam met enkele grote kansen van Heymans en Karetsas dichter bij de 2-0 dan Anderlecht bij de gelijkmaker.

Uiteindelijk kon uitgerekend Adriano Bertaccini de bordjes toch gelijk hangen. Stroeykens knalde op Van Crombrugge die de bal zomaar voor de voeten van Bertaccini bokste. Hij twijfelde niet en zorgde voor de gelijkmaker.

Het spel was niet per se beter na rust, maar Genk morste met de kansen terwijl Anderlecht kon profiteren van zijn moment. Zo kregen we verlengingen.

Erop en erover in verlengingen

Verschaeren knalde al snel in de extra tijd op de lat, verder gebeurde er weinig in de eerste helft van de verlengingen. In de tweede al wat meer. El Ouahdi haakte in minuut 106 het been van Angulo die door was op doel.

Een onwaarschijnlijk domme fout, de bal ging meteen op de stip. Thorgan Hazard legde het leer in de juiste hoek en bracht Anderlecht zo op 1-2. Erop en erover. In minuut 126 scoorde Kanate in een leeg doel de 1-3.

Anderlecht lag eigenlijk heel de wedstrijd onder, maar bekert wel verder na de zege. Hasi heeft veel werk met oog op het weekend, maar kan eerst vieren. Voor Genk moet dit als een mokerslag aankomen. De Limburgers wrongen zoveel goede kansen om dan uitgeschakeld te worden door een domme penalty.