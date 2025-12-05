Anderlecht stoot door na thriller in Genk: dit heeft trainer Besnik Hasi te zeggen

Anderlecht had het moeilijk tegen KRC Genk, maar kon zich toch plaatsen voor de volgende ronde van de Croky Cup. Besnik Hasi was enorm gelukkig na afloop.

Anderlecht heeft donderdagavond een spectaculaire overwinning geboekt tegen KRC Genk. Na meer dan 120 minuten spelen eindigde de wedstrijd op een 1-3 overwinning voor paars-wit. Hazard knalde zijn ploeg op voorsprong vanop de stip terwijl Kanate het laatste doelpunt in een leeg doel binnen werkte.

"Ik ben heel tevreden", opende trainer Besnik Hasi op zijn persconferentie. "We begonnen niet goed aan de wedstrijd, we begonnen soft. Genk kwam terecht op voorsprong want ze waren beter en feller aan de bal."

Besnik Hasi is een tevreden man

"Nadien kwamen we wel iets beter in de match. In de tweede helft ging het stilaan beter", stelde de trainer van Anderlecht vast. De kwalificatie voor de volgende ronde is binnen maar er zijn nog heel wat werkpuntjes.

"We gaven veel ruimtes weg in de tegenaanval, wat een paar keer heel gevaarlijk werd", gaat Hasi verder. "Dan scoorden we de 1-1 en in de verlengingen speelden we beter, vind ik." De Kosovaar was enorm gelukkig met hoe zijn ploeg wilskracht toonde.

Lees ook... Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk›"Het was fantastisch om te zien hoe de jongens voor elkaar liepen. We hebben heel veel gegeven", besluit hij. In de volgende ronde wacht een thuiswedstrijd tegen KAA Gent.