Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper
Na de laatste achtste finales werd er geloot voor de halve finales van de Croky Cup. Echt grote toppers krijgen we nog niet te zien, al mag Anderlecht wel KAA Gent ontvangen.

KRC Genk en Anderlecht speelden de laatste achtste finales van de Croky Cup. Na verlengingen werd het 1-2. De Limburgers kwamen op voorsprong maar gaven het nog helemaal uit handen.

Na de wedstrijd werd er geloot voor de kwartfinales, met wat vertraging vanwege de verlengingen. Colin Coosemans was de onschuldige hand die de balletjes mocht grijpen.

Anderlecht-Gent als topper

Charleroi speelt thuis tegen Club Brugge, Union gaat op bezoek bij Dender, Anderlecht onvangt KAA Gent en Antwerp krijgt La Louvière over de vloer. Coosemans reageerde ook meteen op de loting van zijn ploeg.

"We merken dat er nog heel veel goede ploegen inzitten. Het is niet abnormaal dat je enkele grote ploegen moet passeren om in de finales te geraken", zei hij.

Lees ook... Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin"Met de fans achter ons gaan we het thuis gewoon doen", ging de Anderlecht-doelman verder, die voor het eerst sinds 2008 de Beker kan winnen met zijn ploeg. "Hoe langer het geleden is hoe groter de kans."

Alle affiches:

  • Charleroi-Club Brugge
  • Dender-Union SG
  • Anderlecht-KAA Gent
  • Antwerp-La Louviere
