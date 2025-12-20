Michel Louwagie laat zich erg stevig uit over Club Brugge na Leko-soap

Ivan Leko is niet langer trainer van KAA Gent. Hij nam de sportieve leiding over bij Club Brugge na het ontslag van Nicky Hayen. Rik De Mil nam dan weer over bij Gent, terwijl er met de vinger werd gewezen naar blauw-zwart.

Club Brugge bracht Gent niet vooraf op de hoogte van de onderhandelingen met Ivan Leko. Pas enkele minuten voor het officiële persbericht belde Leko naar voorzitter Sam Baro: voor de Gentse leiding kwam dit als een complete verrassing.

Veel ontgoocheling bij Michel Louwagie

Onder meer Sam Baro had eerder al gereageerd op de zaak en de ontgoocheling laten blijken, nu heeft ook Michel Louwagie zich uitgelaten over de zaak. En ook hij was - uiteraard? - niet te spreken over wat Club Brugge deed.

"Leko heeft me dinsdag gebeld. Ik heb hem gezegd dat ik niet goed begreep dat hij zomaar kon vertrekken. Hij zei me dat hij heeft geprobeerd Club Brugge te overtuigen de overstap pas in de winterstop te maken", aldus Louwagie in Het Nieuwsblad.

Louwagie spreekt over wat er zoveel pijn deed

"Dat was ook het minimum dat wij als club aan hem zouden gevraagd hebben. Maar niemand wist van iets. Dat heeft mij verschrikkelijk ontgoocheld. Onze ploeg is verweesd achtergebleven en dat zag je tegen Antwerp."

Dat Leko ook zijn assistent Nicolas Still heeft meegenomen komt extra hard aan volgens Louwagie. De Buffalo's eindigden op die manier als een onthoofde ploeg en team. "De trainer is de man. Als die plotseling weggaat ..."