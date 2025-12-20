Ambities Lierse krijgen ferme knauw na spektakelduel in Lommel, Gent wint wél

Lierse hield op de vorige speeldag KV Kortrijk in bedwang op eigen veld. De Pallieters kwamen uitstekend voor de dag en wilden die vorm nu meenemen naar de wedstrijd tegen Lommel, het nummer vier in de stand.

Na een speeldagje midweekvoetbal waren we in de Challenger Pro League meteen klaar voor een nieuwe speeldag. Daarin kregen we zelfs op vrijdagavond alweer twee nieuwe pittige duels voor de kiezen in de tweede klasse.

Lommel wint spektakelduel van Lierse

Lommel ontving als nummer vier in de stand Lierse, dat wilde doorduwen om de ambities richting top-6 en de play-offs geen knauw te geven. Dan moest liefst gewonnen worden in het Soevereinstadion in Lommel, wat niet zou lukken.

We kregen wel een enorm interessant spektakelduel te zien in Limburg. Seuntjens was de man van het weekend, want hij scoorde twee keer voor de rust en hielp Lommel op die manier aan een heel knappe overwinning.

Jong Gent klopt Seraing met 3-1

Lierse kwam meermaals terug in de wedstrijd. Het kwam op 2-2 voor de rust en op 3-3 na de koffie. Uiteindelijk was het Joey Pelupessy die een kwartier voor tijd voor het verschil wist te zorgen en zo de drie punten wist veilig te stellen.



Jong Gent won met 3-1 van Seraing en doet zo wel een goede zaak in het klassement. Abubakar Abdullahi maakte indruk met een goal en een assist, ook Mukuna liet van zich spreken met een doelpunt vrijdagavond.