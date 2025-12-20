"Ivan Leko is vergeten? Symptomen van liefdesverdriet"

Het kan zeer snel gaan in het Belgisch voetbal. Een dikke week geleden was Ivan Leko nog coach van KAA Gent, maar zondag gaan De Buffalo's bij hem op bezoek ... in Brugge. En dat zou wel eens een impact kunnen gaan hebben.

De teneur bij de spelers was vorige week al duidelijk: Ivan Leko is vergeten. En dus moet er verder gewerkt worden, onder Rik De Mil die overkwam van Sporting Charleroi. "Neen, ik heb nog geen contact gehad met Ivan Leko de voorbije dagen", zei Maksim Paskotsi onder meer.

De coach is vergeten?

Ook Davy Roef, Siebe Van Der Heyden en Matisse Samoise waren duidelijk, zoals Samoise het verwoordde: "De vorige trainer ligt in het verleden gewoon en wij moeten verder." Duidelijke woorden van alle spelers.

Maar er is soms een verschil tussen wat mensen zeggen en wat ze echt denken of voelen. Dat is ook de mening van Hein Vanhaezebrouck, die over de zaak sprak bij DAZN na de wedstrijd van KAA Gent van afgelopen weekend.

Liefdesverdriet

"Ivan Leko is vergeten? De spelers zeggen dat nu misschien, maar voor anderen was hij misschien net belangrijk. Het is duidelijk een discours geweest dat er niet meer over gesproken zal worden over Leko", aldus de ex-coach van Gent.

Lees ook... Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent›

Waarop Aster Nzeyimana meteen inpikte: "Het zijn allemaal dezelfde symptomen van liefdesverdriet, dat zie je in de ogen en voel je aan de reactie. En misschien hebben ze het ook op het veld een beetje gevoeld." Dat gaat wat worden zondag op Jan Breydel.