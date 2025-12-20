'Vincent Mannaert zeer boos op Rudi Garcia'

De uitspraken van Rudi Garcia over het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge blijven nazinderen. Vooral Vincent Mannaert zou er niet kunnen om lachen bij de Belgische voetbalbond.

Club Brugge besloot om Nicky Hayen te ontslaan en daarna meteen Ivan Leko weg te plukken bij KAA Gent. Bondscoach Rudia Garcia liet zich donderdag uit over de situatie. Hij vindt de beslissing van Club Brugge om Hayen te laten gaan onbegrijpelijk.

Bondscoach kwam met kritiek voor Club Brugge

De bondscoach kwam met heel wat kritiek voor blauw-zwart omwille van hun keuze. En dat leverde de bondscoach dan weer een reprimande op, want de Belgische voetbalbond was niet te spreken over zijn uithaal.

Garcia moet zich volgens een statement van de voetbalbond enkel focussen op de nationale ploeg en de werking ervan. Ondertussen is er over de zaak weer wat meer nieuws naar buiten gelekt geworden, zo blijkt nu.

Vincent Mannaert de aanstoker bij de Belgische voetbalbond

Volgens informatie van Le Soir was het vooral Vincent Mannaert die er bij de voetbalbond niet kon om lachen. Die zou hebben opgedragen aan de communicatiedienst van de voetbalbond om een statement te lanceren.



Mannaert heeft natuurlijk een verleden bij Club Brugge en voelde zich daardoor misschien deels persoonlijk aangevallen. Het laatste woord is zeker nog niet gezegd over de zaak voorlopig, want veel Brugse supporters zijn het met Garcia eens.