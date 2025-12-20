Shocktransfer? 'Vincent Kompany nadrukkelijk genoemd bij deze topclub'

Vincent Kompany is aan heel goede maanden bezig bij Bayern München. Zowel in Europa als in de eigen competitie laat zijn team heel goede dingen zien. En dus loopt Vince The Prince toch wel in de kijker.

Toen Vincent Kompany aan zijn trainerscarrière begon, had iedereen één idee: Vince The Prince zal ooit bij Manchester City terechtkomen in een rol naast of na Pep Guardiola. Zover is het tot op heden nog steeds niet.

Komst van Kompany bij Manchester City stapje dichterbij?

Toch komt dat moment nu alvast een stapje dichterbij, want Kompany wordt volgens TeamTalk steeds nadrukkelijker genoemd als een mogelijke opvolger voor Guardiola bij The Citizens. Mogelijk komende zomer al.

Guardiola ligt nog onder contract tot juni 2027, maar hier en daar wordt al geopperd dat hij er in juni 2026 vroegtijdig de brui zou aan kunnen gaan geven. En het gat dat hij dan zou slaan, moet uiteraard opgevuld gaan worden.

Bayern München wil Kompany graag houden

Daarbij denken The Citizens dus onder meer aan Vincent Kompany. Zijn naam zou breedgedragen worden binnen de club - Kompany is een clubicoon en liet heel mooie dingen zien bij Manchester City, zoveel is duidelijk.


Bij Bayern München zullen ze Kompany na de heel goede maanden dit seizoen zeker niet graag willen laten gaan. En dus zal het de komende maanden een heel pittig debat gaan worden rond de Belgische coach.

