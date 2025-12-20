Interesse in overbodige Anderlecht-speler groeit: vist Antwerp achter het net?

Sparta Rotterdam toont interesse in Cedric Hatenboer, die bij RSC Anderlecht op een zijspoor is beland. De middenvelder mag de club deze winter op huurbasis verlaten.

Hatenboer maakte begin dit kalenderjaar de overstap van Excelsior Rotterdam naar Anderlecht, dat hem toen wist weg te kapen voor meerdere clubs, waaronder PSV. Die transfer heeft voorlopig echter niet gebracht wat beide partijen ervan hadden verwacht.

Bij Anderlecht kreeg Hatenboer nog geen kans bij de A-ploeg. Coach Besnik Hasi achtte hem niet klaar voor het eerste elftal en zag een traject bij de beloften als logische stap, maar dat plan viel niet in goede aarde bij de entourage van de speler.

Daardoor lijkt een oplossing in januari steeds waarschijnlijker. Een uitleenbeurt wordt genoemd als de meest haalbare piste, zodat Hatenboer elders minuten kan maken en zijn ontwikkeling opnieuw kan oppikken.

Ex-club Sparta Rotterdam toont interesse in Hatenboer

Niet alleen Sparta volgt het dossier van nabij. Ook Royal Antwerp FC zou interesse hebben getoond in de middenvelder, al is het voorlopig onduidelijk hoe concreet die piste is.

Een terugkeer naar Sparta zou in sportief opzicht logisch kunnen zijn. Hatenboer genoot een deel van zijn jeugdopleiding in Rotterdam en kan bij de huidige nummer tien van de Eredivisie rekenen op een omgeving waar hij opnieuw vertrouwen en speeltijd kan opbouwen.