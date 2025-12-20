Colin Coosemans spreekt over respect en zijn toekomst bij Anderlecht

Colin Coosemans spreekt over respect en zijn toekomst bij Anderlecht
Foto: © photonews

Bij RSC Anderlecht is er nog onduidelijkheid over de toekomst van Colin Coosemans. Die heeft zich nu zelf ook uitgelaten over de zaak. Hij schuwde daarbij de stevige uitspraken ook zeker en vast niet.

Colin Coosemans heeft nog een contract bij juni 2027 bij RSC Anderlecht. En dus moet er stilaan nagedacht worden over de toekomst van de 33-jarige doelman. Blijft hij langer bij paars-wit of kiest hij volgende zomer voor een ander avontuur?

Wat met de toekomt van Colin Coosemans bij Anderlecht?

Tekent Coosemans in 2026 een nieuw contract dat overeenstemt met zijn status als nummer één van Anderlecht? Dat is volgens de doelman zelf een heel moeilijke vraag, zoals hij aangeeft in Het Laatste Nieuws op zaterdag.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik nog veel goede jaren voor me heb. (grijnst) Ik heb een paar jaar 'verlof' genomen. Ik had zo uitgebreid de tijd om helemaal te herstellen van kleine pijntjes", aldus Colin Coosemans.

Coosemans wil respect voelen

"Ik heb nog veel in de tank zitten, hoor. Die jaren wil ik graag bij Anderlecht doorbrengen, maar het is aan de club om stappen te zetten. Stappen die laten zien dat ze echt met mij verder willen", kijkt hij toch vooral naar het bestuur.

Het is volgens de doelman aan paars-wit om te tonen dat ze er Coosemans ook de komende jaren graag bij willen. Pas dan is er van een contractverlenging sprake, in het andere geval mag een transfer niet worden uitgesloten.

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (21/12).

