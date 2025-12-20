Gelooft Beerschot nog in promotiekansen? "Het is zeker nog niet voorbij"

Beerschot staat zaterdagavond voor een bijzonder zware opdracht op het veld van leider SK Beveren. Na een pijnlijke 0 op 9 hopen de Mannekes hun moeilijk jaar toch met een positief gevoel af te sluiten, vlak voor de winterstop.

De ontgoocheling na de nederlaag tegen Jong Gent was groot, maar binnen de groep blijft de strijdlust overeind. Coach Mo Messoudi benadrukte dat zijn ploeg zich niet gewonnen geeft. “We zijn zeker nog niet geslagen. We komen terug", klonk het vastberaden bij Het Nieuwsblad.

Ook bij de spelers leeft dat gevoel. Dennis Gyamfi, die voor het eerst in lange tijd opnieuw een volledige wedstrijd speelde, bleef nuchter. Hij wees erop dat de ploeg niet alles overboord mag gooien en dat de focus moet blijven liggen op wat Beerschot zelf kan controleren.

De wedstrijd tegen Beveren wordt heel belangrijk voor Beerschot

De tegenstander is echter van een ander kaliber. Beveren is dit seizoen nog ongeslagen en verkeert in topvorm. Met een recordreeks van 17 wedstrijden zonder nederlaag in de Challenger Pro League is het de te kloppen ploeg, wat de opdracht voor Beerschot extra lastig maakt.

Een nieuwe nederlaag zou de kloof in het klassement verder doen oplopen, maar Messoudi weigert in doemscenario’s te denken. Volgens hem moet het project op lange termijn bekeken worden, ondanks de verhoogde verwachtingen na de komst van een nieuwe eigenaar.



De coach wil vooral nog één keer alles zien geven. “In elke wedstrijd creëren we kansen", stelde hij. “Het is jammer dat we nu 0 op 9 staan, maar er volgt nog een volledige terugronde. Zaterdag willen we Beveren het zo moeilijk mogelijk maken. Het is zeker nog niet voorbij.”