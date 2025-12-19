Antwerp-coach Oosting weet bij wie het gevaar van Anderlecht ligt: "Echte wapens"

Het Antwerpse enthousiasme is groot na 9 op 9 tegen Club Brugge, Genk en Gent, en de kwalificatie voor de bekerkwartfinales. Toch blijft coach Joseph Oosting nuchter.

“Die boost is prettig en geeft ons een duwtje in de rug, maar we blijven met de voeten in de klei staan. We hebben alle energie nodig om deze lijn door te trekken", benadrukt hij in GvA.

Na de 0-2-overwinning in Gent gaf Oosting aan dat er aan de bal nog werk aan de winkel is. “We trachten een bepaalde voetbalperiodisering trainbaar te maken. Je probeert een structuur aan te brengen. Ik wil graag hoog of laag druk zetten, niets tussenin, al weet ik dat voetbal een situatieve sport is. Iedere situatie is anders.”

Oosting waarschuwt om op te passen voor De Cat en de flankspelers

Voor de wedstrijd tegen Anderlecht ligt de focus vooral op het herkennen van hun gevaarlijke spelers. “Anderlecht is een historische club, een ploeg met veel dynamiek, voetbalvaardige pionnen als De Cat en snelle buitenspelers. Dat zijn sterke wapens", aldus Oosting.

Hij benadrukt dat het niet alleen om individuele kwaliteiten gaat, maar ook om hoe die spelers het spel van Anderlecht beïnvloeden. “Het wordt een mooie uitdaging om onze spelwijze daartegenover te zetten. We moeten goed inschatten wie zij de bal geven en hoe ze onze organisatie kunnen doorbreken.”

Oosting ziet het als een test voor zijn team, zowel tactisch als mentaal. “We willen onze lijn van recent succes doortrekken, maar het is duidelijk dat Anderlecht een ander soort tegenstander is dan Gent. Hun snelheid en technische kwaliteit vergt maximale concentratie van ons.”