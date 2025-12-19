Antwerp-coach Oosting weet bij wie het gevaar van Anderlecht ligt: "Echte wapens"

Antwerp-coach Oosting weet bij wie het gevaar van Anderlecht ligt: "Echte wapens"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Antwerpse enthousiasme is groot na 9 op 9 tegen Club Brugge, Genk en Gent, en de kwalificatie voor de bekerkwartfinales. Toch blijft coach Joseph Oosting nuchter. 

“Die boost is prettig en geeft ons een duwtje in de rug, maar we blijven met de voeten in de klei staan. We hebben alle energie nodig om deze lijn door te trekken", benadrukt hij in GvA.

Na de 0-2-overwinning in Gent gaf Oosting aan dat er aan de bal nog werk aan de winkel is. “We trachten een bepaalde voetbalperiodisering trainbaar te maken. Je probeert een structuur aan te brengen. Ik wil graag hoog of laag druk zetten, niets tussenin, al weet ik dat voetbal een situatieve sport is. Iedere situatie is anders.”

Oosting waarschuwt om op te passen voor De Cat en de flankspelers

Voor de wedstrijd tegen Anderlecht ligt de focus vooral op het herkennen van hun gevaarlijke spelers. “Anderlecht is een historische club, een ploeg met veel dynamiek, voetbalvaardige pionnen als De Cat en snelle buitenspelers. Dat zijn sterke wapens", aldus Oosting.

Hij benadrukt dat het niet alleen om individuele kwaliteiten gaat, maar ook om hoe die spelers het spel van Anderlecht beïnvloeden. “Het wordt een mooie uitdaging om onze spelwijze daartegenover te zetten. We moeten goed inschatten wie zij de bal geven en hoe ze onze organisatie kunnen doorbreken.”

Lees ook... Drie geblesseerden en vier twijfelgevallen: Antwerp-coach Oosting moet puzzelen tegen Anderlecht
Oosting ziet het als een test voor zijn team, zowel tactisch als mentaal. “We willen onze lijn van recent succes doortrekken, maar het is duidelijk dat Anderlecht een ander soort tegenstander is dan Gent. Hun snelheid en technische kwaliteit vergt maximale concentratie van ons.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (21/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Joseph Oosting

Meer nieuws

Drie geblesseerden en vier twijfelgevallen: Antwerp-coach Oosting moet puzzelen tegen Anderlecht

Drie geblesseerden en vier twijfelgevallen: Antwerp-coach Oosting moet puzzelen tegen Anderlecht

18:20
KRC Genk blijft op de sukkel en kan nu ook niet winnen van Charleroi

KRC Genk blijft op de sukkel en kan nu ook niet winnen van Charleroi

22:39
Wouter Vrancken nog altijd emotioneel voor KV Mechelen, STVV-coach ziet het als waardemeter

Wouter Vrancken nog altijd emotioneel voor KV Mechelen, STVV-coach ziet het als waardemeter

22:00
Eén van de grootste talenten van het Belgisch voetbal in de problemen: niemand wil hem zelfs maar huren

Eén van de grootste talenten van het Belgisch voetbal in de problemen: niemand wil hem zelfs maar huren

21:40
Antwerp gaat in beroep en wil drie punten: stopgezette match krijgt nog staartje

Antwerp gaat in beroep en wil drie punten: stopgezette match krijgt nog staartje

18:41
10
Deze winter terug naar Nederland? Vervroegd vertrek dreigt voor zomeraanwinst van Antwerp

Deze winter terug naar Nederland? Vervroegd vertrek dreigt voor zomeraanwinst van Antwerp

20:00
Het Belgisch toptalent dat iedereen kent: de echte doorbraak is voorzien voor 2026

Het Belgisch toptalent dat iedereen kent: de echte doorbraak is voorzien voor 2026

20:40
KV Mechelen zwaar in de miserie: krijgt Vanderbiest een deftig elftal op de been?

KV Mechelen zwaar in de miserie: krijgt Vanderbiest een deftig elftal op de been?

21:00
Journalist ziet KNVB "kapitale fout" maken en weet al wie opvolger van Ronald Koeman moet worden

Journalist ziet KNVB "kapitale fout" maken en weet al wie opvolger van Ronald Koeman moet worden

21:20
Belangrijke Standard-speler deelt zijn frustraties Interview

Belangrijke Standard-speler deelt zijn frustraties

20:20
Sportanker Ruben Van Gucht krijgt zware straf die hem problemen bezorgt

Sportanker Ruben Van Gucht krijgt zware straf die hem problemen bezorgt

19:30
2
Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

15:00
1
Ivan Leko weet waaraan hij zich kan verwachten zondag: "Ik ben ook geen machine"

Ivan Leko weet waaraan hij zich kan verwachten zondag: "Ik ben ook geen machine"

19:00
15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

14:20
Hoofdstuk bij Union lijkt afgesloten: aanvaller komt dit jaar niet meer in actie om privéredenen

Hoofdstuk bij Union lijkt afgesloten: aanvaller komt dit jaar niet meer in actie om privéredenen

18:00
Carl Hoefkens spreekt klare taal na interesse van Racing Genk

Carl Hoefkens spreekt klare taal na interesse van Racing Genk

17:40
1
Ivan Leko verklapt: deze Club-speler maakt het meeste indruk op hem

Ivan Leko verklapt: deze Club-speler maakt het meeste indruk op hem

17:00
Geen tijd te verliezen: 'Zulte Waregem heeft eerste wintertransfer beet'

Geen tijd te verliezen: 'Zulte Waregem heeft eerste wintertransfer beet'

17:20
Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

08:20
7
Zit hij straks als Genk-coach op de bank tegen Club Brugge? 'Hayen heeft duidelijke wens over toekomst'

Zit hij straks als Genk-coach op de bank tegen Club Brugge? 'Hayen heeft duidelijke wens over toekomst'

16:30
1
Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

12:00
KAA Gent bereidt zich voor op beladen wedstrijd tegen Club Brugge: dit heeft Rik De Mil te zeggen

KAA Gent bereidt zich voor op beladen wedstrijd tegen Club Brugge: dit heeft Rik De Mil te zeggen

16:00
Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

11:40
1
Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

13:30
Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent

Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent

15:30
4
Jamath Shoffner en Lierse willen nog één keer knallen: "We zitten in een flow"

Jamath Shoffner en Lierse willen nog één keer knallen: "We zitten in een flow"

15:45
Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

14:45
Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

10:00
3
Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

14:00
KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

14:40
5
KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

13:45
Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

13:00
Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

10:30
Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

12:45
2
Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

12:40
4
Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

11:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Standard-Antwerp krijgt nog een langer staartje: The Great Old gaat in beroep tegen beslissing Mijn-Terril Mijn-Terril over Charleroi - KRC Genk: 2-2 Nelvafrel Nelvafrel over Sportanker Ruben Van Gucht krijgt zware straf die hem problemen bezorgt Green kill Green kill over Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit" Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Carl Hoefkens spreekt klare taal na interesse van Racing Genk Wim de Ruyter Wim de Ruyter over Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein" Dirk1897 Dirk1897 over Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent - Seraing: 1-1 Nelvafrel Nelvafrel over Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen Andreas2962 Andreas2962 over Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved