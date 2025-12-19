Antwerp gaat in beroep en wil drie punten: stopgezette match krijgt nog staartje

Royal Antwerp FC gaat in beroep tegen de beslissing om de overwinning van Standard Luik te bevestigen na de bewogen competitiewedstrijd van half oktober. Dat bevestigde de club nadat de Disciplinaire Raad van de voetbalbond het resultaat had gevalideerd.

De Raad oordeelde dat Standard de drie punten mocht behouden na het stopzetten en later hervatten van de wedstrijd, die werd gestaakt wegens herhaald wangedrag van supporters. Antwerp had de match destijds onder voorbehoud uitgespeeld en bleef zich verzetten tegen de manier waarop het duel werd afgehandeld.

Volgens Antwerp is de zaak daarmee nog niet afgerond. De club heeft nu officieel beroep aangetekend, waardoor het dossier wordt doorgestuurd naar de BAS, de Belgische arbitrage-instantie voor sportzaken.

Drie punten kunnen voor Antwerp heel belangrijk zijn

De beslissing over Standard – Antwerp liet al langer op zich wachten. Oorspronkelijk zou er eind november duidelijkheid komen, maar het verdict van de Disciplinaire Raad sleepte aan en zorgde voor frustratie bij The Great Old.

In een eerder statement liet Standard weten tevreden te zijn met de uitspraak. Volgens de Luikse club werden hun argumenten, gebaseerd op het reglement van de KBVB, gevolgd en bleven de drie punten terecht op Sclessin.



Met het beroep van Antwerp belandt de zaak nu in een volgende fase. De uitspraak van het BAS zal bepalend zijn voor het definitieve lot van de wedstrijd en kan mogelijk nog sportieve gevolgen hebben voor beide clubs. Antwerp heeft zich weer volop in de strijd voor de top zes geknokt en de drie punten kunnen daarin heel belangrijk worden.