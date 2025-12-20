Sterkhouder Antwerp spreekt over toekomst en lijkt keuze te hebben gemaakt

Antwerp is bezig aan een sportieve remonte. De Great Old boekte enkele belangrijke overwinningen en maakt zo stilaan opnieuw kans op de Champions' Play-offs. Ondertussen wordt er ook extra-sportief werk gemaakt van een aantal contractverlengingen.

Antwerp zou werk willen maken van de contractverlengingen voor Zeno Van den Bosch en Vincent Janssen. De 22-jarige Van den Bosch kon naar Italië, maar weigerde en besloot om vooralsnog in Antwerpen te blijven.

Waar ligt de toekomt van Zeno Van den Bosch?

Ook aan de mouw van Janssen werd al meermaals getrokken, maar ook hij loopt nog rond op de Bosuil. De spits heeft zich ondertussen ook uitgelaten over zijn toekomst en zou zelfs bereid zijn om (een beetje) in te leveren indien nodig.

En wat met Zeno Van den Bosch? Die zou volgende zomer transfervrij kunnen vertrekken en dat wil The Great Old absoluut vermijden. De centrale verdediger zelf lijkt ook nog steeds langer te willen blijven bij Antwerp.

Antwerp en Zeno Van den Bosch spreken over contractverlenging

Ook afgelopen weekend na de wedstrijd tegen Gent werd hij er naar gevraagd, al kon hij dan niet al te veel zeggen. "Een contractverlenging? We zijn er mee bezig, meer kan ik er nog niet over zeggen", aldus Van den Bosch.

Lees ook... Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor"
Al is het teken dat ze er mee bezig zijn op zich ook al een boodschap die kan tellen. De komende weken mag meer dan waarschijnlijk dan ook groen licht verwacht worden in de zaak, al blijft het voorlopig nog afwachten.

