Vincent Janssen spreekt over toekomst bij Antwerp

Vincent Janssen, aanvoerder van Antwerp FC, staat voor een belangrijke beslissing. Zijn contract loopt af, maar de club wil hem graag behouden. Bronnen bevestigen dat een nieuwe aanbieding in de maak is. En dan ligt de bal in het kamp van de aanvaller.

De Nederlandse spits is bezig aan zijn vierde seizoen bij Antwerp. Hij kwam in 2022 over van Monterrey in Mexico en groeide sindsdien uit tot vaste waarde in de aanval. Momenteel heeft hij wel een aflopend contract bij Antwerp.

Vincent Janssen is er (nog) niet mee bezig

Al lijkt hij daar zelf niet echt mee bezig, als je zijn eigen woorden mag geloven. "Ik ben er nog niet mee bezig. Al geloof je dat wellicht niet...", opende Janssen in een openhartig gesprek met Het Laatste Nieuws over onder meer zijn toekomst.

"Ik weet écht nog niet wat ikzelf wil of wat de club verwacht. Er is nog geen gesprek geweest. Logisch. Als je onderin het klassement staat, is het niet het moment om over een verlenging te onderhandelen. Dat zal in de winterstop wel komen."

Praten met andere ploegen?

Ondertussen kan en mag Janssen wel al met andere ploegen praten, aangezien hij in de laatste zes maanden van zijn contract komt. Dat gaat de aanvaller van Antwerp wel niet doen, want hij wil niet zo'n type speler zijn.

De kans dat hij een contractverlenging kan tekenen aan dezelfde voorwaarden als zijn vorige contract is wel klein. Maar Janssen wil gerust (een beetje) inleveren: "Ik ken de financiële situatie van de club en de eerste gesprekken zullen niet over geld gaan."