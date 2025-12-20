De echte reden waarom Genk geen optie was voor Carl Hoefkens

KRC Genk blijft zoeken naar een nieuwe trainer na het ontslag van Thorsten Fink. Carl Hoefkens maakte in een interview met Voetbal International helemaal duidelijk waarom hij de trein liet passeren.

KRC Genk speelde vrijdagavond 2-2 gelijk op het veld van Charleroi. De toekomstige trainer van de Limburgers heeft veel werk voor de boeg. Carl Hoefkens zal het alleszins niet worden.

De Belgische coach zit naar eigen zeggen goed bij NAC Breda. Veel deed de interesse van Genk hem zo te zien niet. "Voor mij maakt het niet veel uit", zegt hij bij Voetbal International.

Waarom Hoefkens niet voor Genk wil gaan

"Er zijn al eerder een paar dingen geweest, dat is geen verschil met daarvoor. Ik ben ongelofelijk tevreden bij NAC. Het zou gewoon belachelijk zijn om in deze moeilijke momenten weg te lopen. Of op een trein te stappen, of hoe noemt ge da hier? Dus daar heb ik absoluut geen zin in."

Genk nam dus contact met hem op, al bleef Nicky Hayen steeds favoriet om Fink op te volgen. "Maar ik heb er geen enkele interesse in. Aha, ja, dit is een moeilijk moment waar we inzitten."

Lees ook... Carl Hoefkens spreekt klare taal na interesse van Racing Genk›

"Maar ik zie het potentieel, de mogelijkheden, alles wat er kan hier. Als we hieruit gaan komen, dan maak je een gigantische stap. Niet alleen qua voetbal, maar als hele club. Vooral naar de toekomst toe", besluit Hoefkens.