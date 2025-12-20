Lierse kan na bewogen vertrek Lenaerts dan toch uitpakken met topnieuws

Lierse kan na bewogen vertrek Lenaerts dan toch uitpakken met topnieuws
Foto: © photonews
Lierse sluit vrijdagavond in Lommel het voetbaljaar 2025 af met een derde wedstrijd in amper zeven dagen. De Pallieters trekken met vertrouwen richting winterstop, na een reeks van zeven opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag.

Naast het sportieve succes viel er deze week ook positief contractnieuws te rapen. Jeugdproduct Sam Vanderhallen verlengde zijn contract tot medio 2029, ondanks een vervelende peesblessure aan de hamstrings die hem voorlopig aan de kant houdt.

De 21-jarige verdediger kondigde zijn bijtekening aan voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk, samen met voorzitter Luc Van Thillo. Het nieuws kwam op een gevoelig moment, na het recente vertrek van Mauro Lenaerts naar KV Mechelen, maar zorgde intern voor een duidelijke opsteker.

De contractverlenging van Vanderhallen deed deugd bij Lierse

Vanderhallen benadrukte in GvA dat de gesprekken al langer liepen en dat hij de contractverlenging vooral ziet als een blijk van vertrouwen. Volgens hem was vertrekken nooit een optie, omdat hij bij Lierse nog veel te bewijzen en bij te leren heeft.

De club zag het afgelopen jaar meerdere rasechte Pallieters vertrekken, maar wil opnieuw sterker inzetten op het eigen DNA en jeugdwerking. Vanderhallen geldt daarbij als een eerste concreet voorbeeld van die visie, waarin lokale jongeren kansen blijven krijgen.


Samen met Samih El Touile wil Vanderhallen ook een uithangbord zijn voor de jeugd. Zijn boodschap is duidelijk: hard werken loont bij Lierse, want talentvolle jongeren krijgen tijd om te groeien.

