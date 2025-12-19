Wouter Vrancken nog altijd emotioneel voor KV Mechelen, STVV-coach ziet het als waardemeter

Zondag om 16 uur staat op Stayen de confrontatie tussen STVV en KV Mechelen gepland. Voor de Kanaries is het een cruciaal duel voor de Champions' Play-offs, een week voor ze afreizen naar Standard. Beide wedstrijden vormen een testcase tegen mogelijke concurrenten in de top zes.

Coach Wouter Vrancken kijkt met speciale gevoelens uit naar de wedstrijd. “Het blijft speciaal om tegen Malinwa te spelen, want ik heb er vier heel mooie jaren beleefd", zegt hij in HBvL. Hij refereert aan zijn periode van 145 wedstrijden langs de zijlijn bij KV Mechelen en de waardering die hij er van spelers en supporters ontving.

Vrancken benadrukt dat het niet enkel een emotioneel weerzien wordt. “Maar makkelijk wordt dat zeker niet. KV Mechelen is de beste uitploeg van de reeks. Ze staan altijd heel goed in de organisatie, waardoor het moeilijk is om openingen te creëren", legt hij uit.

Wouter Vrancken is bijzonder op zijn hoede voor ex-club KV Mechelen

STVV wil voortbouwen op de goede reeks in de terugronde, maar Vrancken waarschuwt zijn spelers om nooit tevreden te zijn. “Het maakt niet uit waar we staan, je kan nooit tevreden zijn."

"Je mag nooit op je lauweren gaan rusten en denken: ‘dit is goed genoeg’. Als je een sportman bent, moet je altijd meer en meer willen. Zonder dat je daardoor het genot van het moment moet vergeten, natuurlijk.”



De coach wijst ook op de tactische aanpassingen van Mechelen sinds de heenronde. “We hebben het in de heenronde goed gedaan tegen hen en wonnen verdiend met 1-3. Intussen hebben ze hier en daar enkele dingen aangepast, zowel positioneel als in hun manier van voetballen. Het is aan ons om ons spel terug te spelen en kwaliteit en intensiteit op de mat te leggen", zegt Vrancken.