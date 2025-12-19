Journalist ziet KNVB "kapitale fout" maken en weet al wie opvolger van Ronald Koeman moet worden

Journalist ziet KNVB "kapitale fout" maken en weet al wie opvolger van Ronald Koeman moet worden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Valentijn Driessen vermoedt dat de KNVB al een plan B heeft voor het geval Ronald Koeman na het WK stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. In de podcast *Kick-off* van De Telegraaf noemt hij Michael Reiziger als mogelijke back-up.

Koeman liet eerder doorschemeren dat pas na het WK over zijn toekomst gesproken zal worden. Zijn besluit wordt bemoeilijkt door de ziekte van zijn vrouw, Bartina Koeman, waardoor hij voorlopig geen keuzes kan maken.

“In theorie bestaat de mogelijkheid dat het WK is afgelopen, dat je dan moet doorschakelen als Koeman uiteindelijk niet doorgaat als bondscoach", legt Driessen uit. Hij wijst erop dat de ideale opvolger, zoals Peter Bosz, wellicht al bij PSV heeft bijgetekend.

Driessen haalt ook de KNVB-directie aan. “Marianne van Leeuwen zei: ‘Onze volledige focus ligt op het WK.’ Maar als bestuurder moet je ook vooruit kijken en bezig zijn met de periode na Koeman. Het zou een heel ander Nederlands elftal zijn.”

Valentijn Driessen denkt dat Michael Reiziger de nieuwe Nederlandse bondscoach kan worden

Volgens Driessen past de houding van de directie bij het idee dat Michael Reiziger al als opvolger wordt gezien. “Als je dat denkt, dan kan je je die houding veroorloven. Het zou een bijzonder opmerkelijke keuze zijn. Ik zou het een slechte keuze vinden.”


“Peter Bosz is qua spel, uitstraling en ervaring de perfecte opvolger van Koeman", vervolgt Driessen. “Maar als de KNVB denkt dat ze de opvolger al in huis hebben met Reiziger, dan zou dat echt een kapitale blunder zijn.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Nederland
Ronald Koeman

Meer nieuws

KRC Genk blijft op de sukkel en kan nu ook niet winnen van Charleroi

KRC Genk blijft op de sukkel en kan nu ook niet winnen van Charleroi

22:39
Antwerp-coach Oosting weet bij wie het gevaar van Anderlecht ligt: "Echte wapens"

Antwerp-coach Oosting weet bij wie het gevaar van Anderlecht ligt: "Echte wapens"

22:30
Wouter Vrancken nog altijd emotioneel voor KV Mechelen, STVV-coach ziet het als waardemeter

Wouter Vrancken nog altijd emotioneel voor KV Mechelen, STVV-coach ziet het als waardemeter

22:00
Eén van de grootste talenten van het Belgisch voetbal in de problemen: niemand wil hem zelfs maar huren

Eén van de grootste talenten van het Belgisch voetbal in de problemen: niemand wil hem zelfs maar huren

21:40
KV Mechelen zwaar in de miserie: krijgt Vanderbiest een deftig elftal op de been?

KV Mechelen zwaar in de miserie: krijgt Vanderbiest een deftig elftal op de been?

21:00
Het Belgisch toptalent dat iedereen kent: de echte doorbraak is voorzien voor 2026

Het Belgisch toptalent dat iedereen kent: de echte doorbraak is voorzien voor 2026

20:40
Belangrijke Standard-speler deelt zijn frustraties Interview

Belangrijke Standard-speler deelt zijn frustraties

20:20
Antwerp gaat in beroep en wil drie punten: stopgezette match krijgt nog staartje

Antwerp gaat in beroep en wil drie punten: stopgezette match krijgt nog staartje

18:41
10
Deze winter terug naar Nederland? Vervroegd vertrek dreigt voor zomeraanwinst van Antwerp

Deze winter terug naar Nederland? Vervroegd vertrek dreigt voor zomeraanwinst van Antwerp

20:00
Sportanker Ruben Van Gucht krijgt zware straf die hem problemen bezorgt

Sportanker Ruben Van Gucht krijgt zware straf die hem problemen bezorgt

19:30
2
Ivan Leko weet waaraan hij zich kan verwachten zondag: "Ik ben ook geen machine"

Ivan Leko weet waaraan hij zich kan verwachten zondag: "Ik ben ook geen machine"

19:00
Drie geblesseerden en vier twijfelgevallen: Antwerp-coach Oosting moet puzzelen tegen Anderlecht

Drie geblesseerden en vier twijfelgevallen: Antwerp-coach Oosting moet puzzelen tegen Anderlecht

18:20
Hoofdstuk bij Union lijkt afgesloten: aanvaller komt dit jaar niet meer in actie om privéredenen

Hoofdstuk bij Union lijkt afgesloten: aanvaller komt dit jaar niet meer in actie om privéredenen

18:00
Carl Hoefkens spreekt klare taal na interesse van Racing Genk

Carl Hoefkens spreekt klare taal na interesse van Racing Genk

17:40
1
Geen tijd te verliezen: 'Zulte Waregem heeft eerste wintertransfer beet'

Geen tijd te verliezen: 'Zulte Waregem heeft eerste wintertransfer beet'

17:20
Ivan Leko verklapt: deze Club-speler maakt het meeste indruk op hem

Ivan Leko verklapt: deze Club-speler maakt het meeste indruk op hem

17:00
Zit hij straks als Genk-coach op de bank tegen Club Brugge? 'Hayen heeft duidelijke wens over toekomst'

Zit hij straks als Genk-coach op de bank tegen Club Brugge? 'Hayen heeft duidelijke wens over toekomst'

16:30
1
KAA Gent bereidt zich voor op beladen wedstrijd tegen Club Brugge: dit heeft Rik De Mil te zeggen

KAA Gent bereidt zich voor op beladen wedstrijd tegen Club Brugge: dit heeft Rik De Mil te zeggen

16:00
Jamath Shoffner en Lierse willen nog één keer knallen: "We zitten in een flow"

Jamath Shoffner en Lierse willen nog één keer knallen: "We zitten in een flow"

15:45
Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent

Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent

15:30
4
Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

15:00
1
Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

14:45
KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

14:40
5
15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

14:20
Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

14:00
KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

13:45
Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

13:30
Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

08:00
20
Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

13:00
Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

12:45
2
Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

12:40
4
Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

12:20
Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

12:00
Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

11:45
1
Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

11:40
1
Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

11:20
18

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Standard-Antwerp krijgt nog een langer staartje: The Great Old gaat in beroep tegen beslissing Mijn-Terril Mijn-Terril over Charleroi - KRC Genk: 2-2 Nelvafrel Nelvafrel over Sportanker Ruben Van Gucht krijgt zware straf die hem problemen bezorgt Green kill Green kill over Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit" Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Carl Hoefkens spreekt klare taal na interesse van Racing Genk Wim de Ruyter Wim de Ruyter over Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein" Dirk1897 Dirk1897 over Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent - Seraing: 1-1 Nelvafrel Nelvafrel over Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen Andreas2962 Andreas2962 over Club-coach Leko zit met lastig probleem voor clash met ex-ploeg Gent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved