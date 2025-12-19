Journalist ziet KNVB "kapitale fout" maken en weet al wie opvolger van Ronald Koeman moet worden

Valentijn Driessen vermoedt dat de KNVB al een plan B heeft voor het geval Ronald Koeman na het WK stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. In de podcast *Kick-off* van De Telegraaf noemt hij Michael Reiziger als mogelijke back-up.

Koeman liet eerder doorschemeren dat pas na het WK over zijn toekomst gesproken zal worden. Zijn besluit wordt bemoeilijkt door de ziekte van zijn vrouw, Bartina Koeman, waardoor hij voorlopig geen keuzes kan maken.

“In theorie bestaat de mogelijkheid dat het WK is afgelopen, dat je dan moet doorschakelen als Koeman uiteindelijk niet doorgaat als bondscoach", legt Driessen uit. Hij wijst erop dat de ideale opvolger, zoals Peter Bosz, wellicht al bij PSV heeft bijgetekend.

Driessen haalt ook de KNVB-directie aan. “Marianne van Leeuwen zei: ‘Onze volledige focus ligt op het WK.’ Maar als bestuurder moet je ook vooruit kijken en bezig zijn met de periode na Koeman. Het zou een heel ander Nederlands elftal zijn.”

Valentijn Driessen denkt dat Michael Reiziger de nieuwe Nederlandse bondscoach kan worden

Volgens Driessen past de houding van de directie bij het idee dat Michael Reiziger al als opvolger wordt gezien. “Als je dat denkt, dan kan je je die houding veroorloven. Het zou een bijzonder opmerkelijke keuze zijn. Ik zou het een slechte keuze vinden.”



“Peter Bosz is qua spel, uitstraling en ervaring de perfecte opvolger van Koeman", vervolgt Driessen. “Maar als de KNVB denkt dat ze de opvolger al in huis hebben met Reiziger, dan zou dat echt een kapitale blunder zijn.”