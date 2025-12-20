Ondanks alle kritiek op hem... Met deze Anderlecht-speler mag nu echt niets meer gebeuren

Bij Anderlecht dreigt de verdediging de komende weken flink uitgedund te zijn. Kana, Camara en Augustinsson zijn allen niet beschikbaar, waardoor de ploeg tegen Antwerp en Charleroi niet veel meer kan missen.

In die situatie krijgt Lucas Hey plots een heel belangrijke rol. De jonge verdediger wordt aangewezen als verdedigingsleider van de Brusselse ploeg.

Coach Besnik Hasi benadrukt dat Hey meer verantwoordelijkheid krijgt, maar niet alles alleen hoeft te dragen. “Lucas krijgt dan meer verantwoordelijkheid, maar Sardella naast hem doet ook zijn job", zegt hij.

Lucas Hey kon niet profiteren van de aanwezigheid van Jan Vertonghen

Hasi wijst ook op de jonge leeftijd en het beperkte ervaringstraject van Hey. “Jullie mogen niet vergeten dat Lucas Hey nog een jonge speler is. Hij kwam uit Denemarken en werd hier in de ploeg gedropt", aldus de coach.

Het ontbreken van een ervaren mentor in de defensie is een nadeel voor Hey. “Hij heeft nooit naast een ervaren man als Jan Vertonghen of Toby Alderweireld kunnen spelen om het métier te leren. Dat kon Zeno Debast hier wel, net als Zeno Vandenbosch bij Antwerp.”

Toch gelooft Anderlecht volop in de kwaliteiten van Hey. “Hey moet nog stappen zetten. Maar hij is zich extreem bewust van wat er nog beter moet. We geloven op Anderlecht allemaal in zijn kwaliteiten", besluit Hasi.