Rudi Garcia houdt er de spanning in als het gaat over zijn toekomst
Foto: © photonews
Naarmate het WK 2026 dichterbij komt, wil Rudi Garcia dat België hun eigen spel dicteert in plaats van het spel van de tegenstander te ondergaan. De bondscoach heeft zich verder ook uitgelaten over zijn toekomst.

Rudi Garcia geeft de afgelopen dagen veel interviews. Bij de RTBF sprak de Belgische bondscoach over de kracht van de Rode Duivels en hun voorbereiding op het WK 2026. De coach wil een team dat zijn spel oplegt, maar ook in staat is om te schakelen indien nodig.

Rudi Garcia wil overal klaar voor zijn

"We kunnen omgaan met dit soort situaties, maar het is beter als we erg gevaarlijk zijn in de counteraanval. We proberen eerder ons spel op te leggen dan ons aan te passen aan de tegenstander. We moeten overal klaar voor zijn", legt hij uit. De voorbereidingswedstrijden zullen worden gebruikt om te experimenteren. "We zullen zien of we de vriendschappelijke wedstrijden kunnen gebruiken om tests te doen, vooral met betrekking tot het systeem."

Garcia benadrukt de sterke mentaliteit van zijn groep. Volgens hem hebben sommige wedstrijden getoond dat het team karakter heeft. "De comeback tegen Oekraïne, gewonnen met 3-0 na een 3-1 nederlaag, was een echt antwoord. De 4-3 tegen Wales nadat het 3-3 werd, was dat ook. Deze kracht zou ons tijdens het WK goed van pas kunnen komen."

Garcia verkiest de kritiek te negeren

De kritiek? Daar schenkt hij geen aandacht aan. "De kritiek van buitenaf is niet belangrijk. Het belangrijkste is mijn relatie met de spelers, de bestuurders en de fans." Hij prijst de komst van Vincent Mannaert.


"De keuze om Vincent Mannaert naar de Federatie te halen was verstandig. De Federatie zou er goed aan doen om hem zo lang mogelijk te behouden." De Fransman wil niet beslissen over zijn toekomst na de Wereldbeker. "Mijn toekomst is aan niets gebonden en dat is prima zo. We zullen na het WK de balans opmaken."

